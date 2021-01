Corinthians se reúne com integrantes do coletivo 'Fiel LGBT' e promete estudar propostas

O Corinthians divulgou nota oficial para esclarecer a reunião que teve na última sexta-feira, com integrantes do coletivo "Fiel LGBT", na sede social, no Parque São Jorge. Lá estiveram representantes das áreas de Marketing, Comunicação e Responsabilidade Social do clube, que prometeram estudar as propostas.

TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aquiGALERIA> Veja os jogadores que participaram dos gols do Timão na Era Mancini

No comunicado publicado pelo Timão neste sábado, há a reafirmação do compromisso da instituição com os valores democráticos e de pluralidade. Com a reunião de apresentação para a nova diretoria, foi celebrada a abertura de um canal entre as partes, mas nenhuma medida foi tomada de imediato.

Por conta da reunião, parte da torcida do clube polemizou nas redes sociais por conta da possibilidade de trazer as cores das bandeiras do movimento LGBT (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta) para o estádio, o que afetaria o tradicional preto e branco do uniforme do clube, mas o responsável pela comunicação corintiana, José Colagrossi Neto, esclareceu o assunto.

- Recebemos o Fiel LGBT na sede como recebemos todos grupos organizados de torcedores. Ser o Time do Povo significa ser o Time de TODOS. É um começo de diálogo. Com tratamos todos, decisões serão tomadas sem preconceitos ou privilégios. Nossas cores sempre serão o preto e o branco - disse no Twitter, antes de reforçar mais alguns itens:

Para que fique claro: 1) As cores do SCCP sempre serão o preto e o branco. Isso NUNCA mudará.2) Dialogamos com todos grupos de torcedores3) Nosso diálogo com @FielLGBT está apenas começando, sem preconceitos e sem privilégios4) Nenhum decisão foi tomada.5) Respeitamos TODOS! — José Colagrossi (@JColagrossiNeto) January 16, 2021

Confira a nota oficial do Corinthians sobre o tema:O Sport Club Corinthians Paulista informa que recebeu na última sexta-feira (15), no Parque São Jorge, integrantes do coletivo Fiel LGBT. A reunião contou com membros das áreas de Marketing, Comunicação e Responsabilidade Social do clube.

O objetivo da reunião era que o grupo se apresentasse à atual gestão, contasse seu histórico de ações e mostrasse propostas ao clube.

O único resultado imediato dessa reunião foi o compromisso do clube de estudar as propostas, estabelecendo assim um canal de diálogo com esse grupo de torcedores.

O Corinthians entende que, dessa forma, reafirma sua coerência com suas tradições democráticas, sempre na defesa das ideias de respeito e igualdade a todos os brasileiros e dos princípios condizentes com o Time do Povo.

Atenciosamente,Sport Club Corinthians Paulista