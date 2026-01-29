Corinthians oficializa a contratação por empréstimo do atacante Kaio César Revelado na base do Coritiba em 2022, Kaio César conta com uma passagem pelo Vitória e Guimarães, de Portugal. No início de 2025, ele foi negociado com o futebol árabe Estadão Conteúdo 29.01.26 15h53 Kaio César, do Corinthians (Raphael Martinez / Corinthians) O Corinthians oficializou, nesta quinta-feira, a contratação por empréstimo do atacante Kaio César. O jogador, que estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita, assinou vínculo até o fim de 2026. O atleta de 21 anos está em São Paulo desde segunda-feira. Ele já realizou os exames médicos e seu nome já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Assim, ele está liberado para entrar em campo e fica à disposição do técnico Dorival Júnior. Revelado na base do Coritiba em 2022, Kaio César conta com uma passagem pelo Vitória e Guimarães, de Portugal. No início de 2025, ele foi negociado com o futebol árabe. Se quiser ficar com o jogador em definitivo, o Corinthians terá de pagar 6 milhões de euros (R$ 37,6 milhões) por 50% dos seus direitos econômicos. Atacante de velocidade, o reforço é uma opção para atuar pelos lados do campo. Kaio César é o quarto reforço apresentado pela diretoria corintiana visando a temporada 2026. Antes dele, o clube trouxe zagueiro Gabriel Paulista, o meio-campista Matheus Pereira e o lateral-direito Pedro Milans. Após estrear com derrota para o Bahia no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem uma disputa de título pela frente no final de semana. No domingo, em Brasília, a equipe paulista encara o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Kaio César empréstimo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: técnico fala sobre bastidores do clube e proibição de pessoas no vestiário: 'blindado' Júnior Rocha gostou da atitude da diretoria em ter somente pessoas ligadas ao futebol diariamente frequentando o vestiário do Paysandu 29.01.26 17h14 FUTEBOL Remo apresenta novo executivo ex-Grêmio e com passagem na CBF Profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar no Leão e falou da sua forma de conduzir os trabalhos no clube 29.01.26 15h22 Carlos Ferreira Leão, foi ruim o que poderia ter sido pior 29.01.26 13h57 Adrenalina Futuro Brilhante promove 1° Torneio de Vôlei de Quadra com foco na prevenção da violência sexual Programação será no dia 7 de fevereiro, a partir das 8h. 29.01.26 12h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Justiça Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia 29.01.26 9h35 Mais esportes Paraense conquista duas medalhas de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu Ivan Leal foi um dos destaques da disputa e saiu com o 'double gold' 29.01.26 12h07 COLETIVA Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão 28.01.26 22h39 DEU LEÃO DA BARRA Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador 28.01.26 21h01