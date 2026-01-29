Capa Jornal Amazônia
Corinthians oficializa a contratação por empréstimo do atacante Kaio César

Revelado na base do Coritiba em 2022, Kaio César conta com uma passagem pelo Vitória e Guimarães, de Portugal. No início de 2025, ele foi negociado com o futebol árabe

Estadão Conteúdo
fonte

Kaio César, do Corinthians (Raphael Martinez / Corinthians)

O Corinthians oficializou, nesta quinta-feira, a contratação por empréstimo do atacante Kaio César. O jogador, que estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita, assinou vínculo até o fim de 2026.

O atleta de 21 anos está em São Paulo desde segunda-feira. Ele já realizou os exames médicos e seu nome já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Assim, ele está liberado para entrar em campo e fica à disposição do técnico Dorival Júnior.

Revelado na base do Coritiba em 2022, Kaio César conta com uma passagem pelo Vitória e Guimarães, de Portugal. No início de 2025, ele foi negociado com o futebol árabe.

Se quiser ficar com o jogador em definitivo, o Corinthians terá de pagar 6 milhões de euros (R$ 37,6 milhões) por 50% dos seus direitos econômicos. Atacante de velocidade, o reforço é uma opção para atuar pelos lados do campo.

Kaio César é o quarto reforço apresentado pela diretoria corintiana visando a temporada 2026. Antes dele, o clube trouxe zagueiro Gabriel Paulista, o meio-campista Matheus Pereira e o lateral-direito Pedro Milans.

Após estrear com derrota para o Bahia no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem uma disputa de título pela frente no final de semana. No domingo, em Brasília, a equipe paulista encara o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil.

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Kaio César

empréstimo
