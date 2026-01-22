Corinthians fica confortável com vantagem magra e vê Gabigol salvar Santos com empate no fim Estadão Conteúdo 22.01.26 21h48 Corinthians e Santos empataram por 1 a 1 pela quarta rodada do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, em Santos. O resultado deixa os corintianos na oitava posição, com cinco pontos. Os santistas estão fora da zona de classificação, em nono, também com cinco. Os visitantes não precisaram de muito para ser melhor que o adversário. A estratégia de Dorival foi povoar o meio de campo, até mesmo com Yuri Alberto, mais fora da área. O camisa 9 foi o autor do gol corintiano. O Santos teve pouco brilho e, defensivamente, limitou-se a angustiar seu torcedor. À exceção de alguns lances individuais, a equipe não conseguia demonstrar uma ideia de jogo. Gabigol salvou o time no acréscimo. No domingo, o Corinthians visita o Velo Clube, em Rio Claro, pela quinta rodada. Já o Santos joga novamente na Vila Belmiro. O adversário será o Red Bull Bragantino, líder do Paulistão, com 10 pontos. Os santistas impuseram pressão aos corintianos nas primeiras ações, mas sem criar chances. O time de Dorival Júnior tinha dificuldade em sair da defesa, ainda que sem sofrer grande perigo. Gabigol chegou a marcar próximo dos 10 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. No lance seguinte, Yuri Alberto arrancou pelo lado direito, driblou quatro adversários e só foi parado por pênalti de Zé Ivaldo. O camisa 9, porém, bateu para fora. O Corinthians não desanimou com o erro e manteve-se no ataque, instaurando domínio no jogo. O Santos não tinha solidez para segurar o rival. Brazão salvou dois chutes seguidos, mas o terceiro, de Yuri Alberto, abriu o placar. O atacante foi uma "arma secreta" do Corinthians. Com formação menos aguda, ele caiu pelo lado, ajudando os companheiros a povoar o meio de campo e atuando menos como um centroavante de área. Mesmo com domínio, o Corinthians não era brilhante em campo. Ainda no começo da segunda etapa, o time intensificou a parte física. Os ânimos do clássico esquentaram, com muitas paradas por faltas, cartões e reclamações. Apenas com quase 30 minutos do segundo tempo, Vojvoda tentou mexer nas peças em busca de melhorias. Gabriel Menino, Lautaro Díaz, Zé Rafael e Robinho Jr. foram ao campo. A figura coletiva do time, contudo, pouco mudou. O cenário remeteu aos minutos iniciais do jogo, quando o Santos até tinha presença ofensiva, mas sem criar chances efetivamente. O Corinthians apenas segurava a magra vantagem. No acréscimo, Gabigol teve a melhor chance do Santos. Na entrada da área, ele bateu para fora, mas o árbitro viu uma falta de Gustavo Henrique inexistente que o camisa 9 cobrou, com uma bomba, que passou por baixo de Hugo Souza e empatou a partida. FICHA TÉCNICA SANTOS 1 X 1 CORINTHIANS SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Zé Rafael), Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vinicius Lira; João Schmidt (Gabriel Menino) e William Lira; Álvaro Barreal (Miguelito), Benjamim Rollheiser (Robinho Jr) e Thaciano (Lautaro Díaz); Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele (Gabriel Paulista), André; Breno Bidon, Matheus Pereira (Charles) e Carillo (Rodrigo Garro); Yuri Alberto (Vitinho). Técnico: Dorival Júnior. GOLS - Yuri Alberto, aos 16 minutos do primeiro tempo; Gabigol, aos 48 do segundo. ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote. CARTÕES AMARELOS - Igor Vinícius, William Arão, Mayke, Gabriel Menino, Gabigol, Adonis Frías e Robinho Jr. (Santos); André Ramalho, Matheus Pereira, Carrillo, André e Gustavo Henrique (Corinthians). PÚBLICO - 13.693 torcedores. RENDA - R$ 928.598,57. LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Corinthians Santos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas 22.01.26 18h08 FUTEBOL Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos 22.01.26 17h25 luto Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá Técnico estava internado na UTI do hospital de Gurupi, no Tocantins, desde a última quinta-feira (15) 22.01.26 17h00 FUTEBOL Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão 22.01.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27