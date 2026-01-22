Corinthians fica confortável com vantagem magra e vê Gabigol salvar Santos com empate no fim

Corinthians e Santos empataram por 1 a 1 pela quarta rodada do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, em Santos. O resultado deixa os corintianos na oitava posição, com cinco pontos. Os santistas estão fora da zona de classificação, em nono, também com cinco.

Os visitantes não precisaram de muito para ser melhor que o adversário. A estratégia de Dorival foi povoar o meio de campo, até mesmo com Yuri Alberto, mais fora da área. O camisa 9 foi o autor do gol corintiano.

O Santos teve pouco brilho e, defensivamente, limitou-se a angustiar seu torcedor. À exceção de alguns lances individuais, a equipe não conseguia demonstrar uma ideia de jogo. Gabigol salvou o time no acréscimo.

No domingo, o Corinthians visita o Velo Clube, em Rio Claro, pela quinta rodada. Já o Santos joga novamente na Vila Belmiro. O adversário será o Red Bull Bragantino, líder do Paulistão, com 10 pontos.

Os santistas impuseram pressão aos corintianos nas primeiras ações, mas sem criar chances. O time de Dorival Júnior tinha dificuldade em sair da defesa, ainda que sem sofrer grande perigo. Gabigol chegou a marcar próximo dos 10 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento.

No lance seguinte, Yuri Alberto arrancou pelo lado direito, driblou quatro adversários e só foi parado por pênalti de Zé Ivaldo. O camisa 9, porém, bateu para fora.

O Corinthians não desanimou com o erro e manteve-se no ataque, instaurando domínio no jogo. O Santos não tinha solidez para segurar o rival. Brazão salvou dois chutes seguidos, mas o terceiro, de Yuri Alberto, abriu o placar.

O atacante foi uma "arma secreta" do Corinthians. Com formação menos aguda, ele caiu pelo lado, ajudando os companheiros a povoar o meio de campo e atuando menos como um centroavante de área.

Mesmo com domínio, o Corinthians não era brilhante em campo. Ainda no começo da segunda etapa, o time intensificou a parte física. Os ânimos do clássico esquentaram, com muitas paradas por faltas, cartões e reclamações.

Apenas com quase 30 minutos do segundo tempo, Vojvoda tentou mexer nas peças em busca de melhorias. Gabriel Menino, Lautaro Díaz, Zé Rafael e Robinho Jr. foram ao campo.

A figura coletiva do time, contudo, pouco mudou. O cenário remeteu aos minutos iniciais do jogo, quando o Santos até tinha presença ofensiva, mas sem criar chances efetivamente.

O Corinthians apenas segurava a magra vantagem. No acréscimo, Gabigol teve a melhor chance do Santos. Na entrada da área, ele bateu para fora, mas o árbitro viu uma falta de Gustavo Henrique inexistente que o camisa 9 cobrou, com uma bomba, que passou por baixo de Hugo Souza e empatou a partida.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 1 CORINTHIANS

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Zé Rafael), Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vinicius Lira; João Schmidt (Gabriel Menino) e William Lira; Álvaro Barreal (Miguelito), Benjamim Rollheiser (Robinho Jr) e Thaciano (Lautaro Díaz); Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele (Gabriel Paulista), André; Breno Bidon, Matheus Pereira (Charles) e Carillo (Rodrigo Garro); Yuri Alberto (Vitinho). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Yuri Alberto, aos 16 minutos do primeiro tempo; Gabigol, aos 48 do segundo.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

CARTÕES AMARELOS - Igor Vinícius, William Arão, Mayke, Gabriel Menino, Gabigol, Adonis Frías e Robinho Jr. (Santos); André Ramalho, Matheus Pereira, Carrillo, André e Gustavo Henrique (Corinthians).

PÚBLICO - 13.693 torcedores.

RENDA - R$ 928.598,57.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).