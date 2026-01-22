Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians fica confortável com vantagem magra e vê Gabigol salvar Santos com empate no fim

Estadão Conteúdo

Corinthians e Santos empataram por 1 a 1 pela quarta rodada do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, em Santos. O resultado deixa os corintianos na oitava posição, com cinco pontos. Os santistas estão fora da zona de classificação, em nono, também com cinco.

Os visitantes não precisaram de muito para ser melhor que o adversário. A estratégia de Dorival foi povoar o meio de campo, até mesmo com Yuri Alberto, mais fora da área. O camisa 9 foi o autor do gol corintiano.

O Santos teve pouco brilho e, defensivamente, limitou-se a angustiar seu torcedor. À exceção de alguns lances individuais, a equipe não conseguia demonstrar uma ideia de jogo. Gabigol salvou o time no acréscimo.

No domingo, o Corinthians visita o Velo Clube, em Rio Claro, pela quinta rodada. Já o Santos joga novamente na Vila Belmiro. O adversário será o Red Bull Bragantino, líder do Paulistão, com 10 pontos.

Os santistas impuseram pressão aos corintianos nas primeiras ações, mas sem criar chances. O time de Dorival Júnior tinha dificuldade em sair da defesa, ainda que sem sofrer grande perigo. Gabigol chegou a marcar próximo dos 10 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento.

No lance seguinte, Yuri Alberto arrancou pelo lado direito, driblou quatro adversários e só foi parado por pênalti de Zé Ivaldo. O camisa 9, porém, bateu para fora.

O Corinthians não desanimou com o erro e manteve-se no ataque, instaurando domínio no jogo. O Santos não tinha solidez para segurar o rival. Brazão salvou dois chutes seguidos, mas o terceiro, de Yuri Alberto, abriu o placar.

O atacante foi uma "arma secreta" do Corinthians. Com formação menos aguda, ele caiu pelo lado, ajudando os companheiros a povoar o meio de campo e atuando menos como um centroavante de área.

Mesmo com domínio, o Corinthians não era brilhante em campo. Ainda no começo da segunda etapa, o time intensificou a parte física. Os ânimos do clássico esquentaram, com muitas paradas por faltas, cartões e reclamações.

Apenas com quase 30 minutos do segundo tempo, Vojvoda tentou mexer nas peças em busca de melhorias. Gabriel Menino, Lautaro Díaz, Zé Rafael e Robinho Jr. foram ao campo.

A figura coletiva do time, contudo, pouco mudou. O cenário remeteu aos minutos iniciais do jogo, quando o Santos até tinha presença ofensiva, mas sem criar chances efetivamente.

O Corinthians apenas segurava a magra vantagem. No acréscimo, Gabigol teve a melhor chance do Santos. Na entrada da área, ele bateu para fora, mas o árbitro viu uma falta de Gustavo Henrique inexistente que o camisa 9 cobrou, com uma bomba, que passou por baixo de Hugo Souza e empatou a partida.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 1 CORINTHIANS

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Zé Rafael), Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vinicius Lira; João Schmidt (Gabriel Menino) e William Lira; Álvaro Barreal (Miguelito), Benjamim Rollheiser (Robinho Jr) e Thaciano (Lautaro Díaz); Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele (Gabriel Paulista), André; Breno Bidon, Matheus Pereira (Charles) e Carillo (Rodrigo Garro); Yuri Alberto (Vitinho). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Yuri Alberto, aos 16 minutos do primeiro tempo; Gabigol, aos 48 do segundo.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

CARTÕES AMARELOS - Igor Vinícius, William Arão, Mayke, Gabriel Menino, Gabigol, Adonis Frías e Robinho Jr. (Santos); André Ramalho, Matheus Pereira, Carrillo, André e Gustavo Henrique (Corinthians).

PÚBLICO - 13.693 torcedores.

RENDA - R$ 928.598,57.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Paulista

Corinthians

Santos
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson

Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas

22.01.26 18h08

FUTEBOL

Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor

Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos

22.01.26 17h25

luto

Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá

Técnico estava internado na UTI do hospital de Gurupi, no Tocantins, desde a última quinta-feira (15)

22.01.26 17h00

FUTEBOL

Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu

Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão

22.01.26 16h23

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja

Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22).

22.01.26 12h31

Futebol

Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo

Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses.

22.01.26 12h00

futebol

Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem'

Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão'

22.01.26 10h34

futebol

Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira

Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão

22.01.26 9h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda