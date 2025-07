Corinthians encerra série indigesta fortalecido e Dorival ganha moral após balançar no cargo

Ao ter o nome anunciado nas caixas de som da Neo Química Arena, o técnico Dorival Júnior teve uma recepção discreta dos mais de 45 mil corintianos que acompanharam a vitória por 1 a 0 no clássico com o Palmeiras, na noite desta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador, que chegou a balançar no cargo e foi alvo de críticas de parte da torcida pela eliminação na Copa Sul-Americana e resultados ruins no Brasileirão, ganha moral após o time sair fortalecido de sequência indigesta.

Há uma semana, o cenário no Corinthians era de desconfiança. Para além de toda a instabilidade política do clube, o time vinha de derrota no clássico com o São Paulo, em um jogo no qual não demonstrou resistência, e tinha pela frente três jogos muito complicados: o Cruzeiro, líder do Brasileirão, o atual campeão Botafogo e o dérbi pela Copa do Brasil.

O Corinthians ficou no 0 a 0 com o Cruzeiro, em casa, e arrancou empate por 1 a 1 com o Botafogo, no Rio de Janeiro. Em ambos os duelos, a equipe alvinegra jogou melhor do que o adversário em determinado momento do confronto e teve chances para vencer as duas partidas.

Diante do Palmeiras, o Corinthians sufocou o rival e foi superior durante boa parte do primeiro tempo. Contudo, viu o adversário crescer na etapa final e perdeu as rédeas da partida, marcada pelo equilíbrio. O clássico foi vencido no detalhe, com Garro surpreendendo em cobrança rápida de falta para Matheuzinho, que cruzou e Memphis Depay cabeceou para as redes.

Foi a primeira partida com o trio Garro, Memphis e Yuri Alberto à disposição na era Dorival. A expectativa de Dorival é de que o time cresça de produção com os jogadores voltando a se entrosar em campo.

"Depois de quatro meses, esta é a primeira partida que temos os três juntos. Estou aqui há quase 90 dias e ainda não tive essa oportunidade, é o primeiro momento. Teremos uma subida gradativa de cada um, desde que tenhamos uma sequência. Espero que possamos tirar o máximo possível, são jogadores importantes e que se completam. Eles nos deixam mais fortes para os jogos seguintes", comentou o treinador, em entrevista coletiva após o clássico.

O treinador chegou a ser questionado se a vitória poder ser entendida como um ponto de virada no Corinthians, mas Dorival analisou de maneira diferente. "A cada rodada é um novo desafio, uma nova situação. Futebol é a busca pela regularidade, pelo equilíbrio. (...) Acho que é um trabalho em andamento, um processo um pouco diferente do nosso adversário (Palmeiras), temos que ter consciência de que precisamos de mais e melhorarmos em outros aspectos para ter equilíbrio."

Antes do jogo de volta com o Palmeiras, o Corinthians recebe o Fortaleza no domingo, às 16h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há três partidas na competição nacional, a equipe está na 11ª posição com 21 pontos, a cinco do G-6 (zona de classificação para a Copa Libertadores).

Dorival despistou, mas é grande a possibilidade de ele poupar titulares visando o jogo da volta, na próxima quarta-feira, 6 de agosto. "Teremos quatro dias agora, vamos ver qual será a melhor atitude para o jogo do fim de semana e também para o jogo do meio da semana seguinte. Teremos duas partidas difíceis."

O Corinthians terá o Palmeiras como adversário novamente em Itaquera daqui a um mês, em 31 de agosto, pelo Brasileirão. Antes, enfrenta Juventude (fora), Bahia (casa) e Vasco (fora).