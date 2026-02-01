Corinthians embolsa R$ 11,5 milhões com título da Supercopa Rei

Além incrementar a galeria de títulos com mais um troféu, o Corinthians embolsou R$ 11,5 milhões com a conquista da Supercopa Rei. O time alvinegro venceu por 2 a 0, neste domingo, em partida disputada na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, e ficou com taça do tira-teima entre o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou que cada um dos finalistas receberá R$ 6,35 milhões pela presença na final, valor que recebeu um aumento de R$ 300 mil em comparação aos R$ 6,05 milhões pagos a Flamengo e Botafogo na edição de 2025.

Além do valor de participação, o campeão recebe US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,2 milhões na cotação atual), cuja verba é enviada pela Conmebol à CBF.

Campeão Paulista e da Copa do Brasil em 2025, O Corinthians cumulou cera de R$ 120 milhões em premiação no ano passado, o que não amenizou a grave crise financeira que o clube atravessa, com uma dívida de aproximadamente R$ 2,8 bilhões. O dinheiro da Supercopa Rei será importante para o clube honrar compromissos a curto prazo, como valores em aberto com o elenco e o pagamento da folha salarial.

O Corinthians volta a campo na quinta-feira, quando terá pela frente o Capivariano, pela antepenúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. No domingo, encara o Palmeiras em jogo decisivo pela classificação às quartas do Estadual.