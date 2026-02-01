Corinthians embolsa R$ 11,5 milhões com título da Supercopa Rei Estadão Conteúdo 01.02.26 19h37 Além incrementar a galeria de títulos com mais um troféu, o Corinthians embolsou R$ 11,5 milhões com a conquista da Supercopa Rei. O time alvinegro venceu por 2 a 0, neste domingo, em partida disputada na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, e ficou com taça do tira-teima entre o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou que cada um dos finalistas receberá R$ 6,35 milhões pela presença na final, valor que recebeu um aumento de R$ 300 mil em comparação aos R$ 6,05 milhões pagos a Flamengo e Botafogo na edição de 2025. Além do valor de participação, o campeão recebe US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,2 milhões na cotação atual), cuja verba é enviada pela Conmebol à CBF. Campeão Paulista e da Copa do Brasil em 2025, O Corinthians cumulou cera de R$ 120 milhões em premiação no ano passado, o que não amenizou a grave crise financeira que o clube atravessa, com uma dívida de aproximadamente R$ 2,8 bilhões. O dinheiro da Supercopa Rei será importante para o clube honrar compromissos a curto prazo, como valores em aberto com o elenco e o pagamento da folha salarial. O Corinthians volta a campo na quinta-feira, quando terá pela frente o Capivariano, pela antepenúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. No domingo, encara o Palmeiras em jogo decisivo pela classificação às quartas do Estadual. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Supercopa Rei Corinthians premiação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Em jogo com quatro gols, São Raimundo e Amazônia empatam na segunda rodada do Parazão Equipes se enfrentam neste domingo (1º), no Estádio Municipal de Belterra 01.02.26 20h09 Futebol Técnico do Paysandu valoriza vitória sobre o Capitão Poço e desvia foco do Re-Pa: “Não quero saber” “O nosso foco único é a Tuna”, disse Júnior Rocha quando questionado sobre a preparação para o clássico Rei da Amazônia. 01.02.26 19h56 Futebol Em jogo morno, Paysandu vence o Capitão Poço e mantém 100% na temporada Com o resultado, Papão alcançou a vice-liderança do Parazão, com seis pontos conquistados. 01.02.26 19h08 Futebol Paysandu celebra 112 anos com festa e bolo na Curuzu antes de duelo pelo Parazão O Papão antecipou as comemorações de seu aniversário neste domingo (01); mascote e crianças participaram da homenagem no gramado. 01.02.26 17h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 FUTEBOL Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A 01.02.26 8h00 Supercopa do Brasil Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) pela Supercopa Rei Flamengo e Corinthians jogam pela Supercopa do Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 12h00 Futebol Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para 01.02.26 7h00