Corinthians é valente com um a menos, marca no fim e derrota o Vitória em Salvador

Em um jogo brigado e com mais cartões amarelos que chances produzidas de ambas as equipes, o Corinthians marcou um sofrido gol no fim e derrotou o Vitória por 1 a 0 neste sábado, no Barradão, em Salvador, em duelo da 30ª rodada do Brasileirão.

Ambos apresentaram um futebol pobre na capital baiana. A diferença a favor do Corinthians foi o fato de ter sido mais eficiente que o rival em duelo extremamente brigado, com muitas reclamações e profusão de cartões - foram oito amarelos e um vermelho.

O triunfo corintiano foi definido na base do suor e da raça. Não foi a melhor de suas apresentações, mas o Corinthians mostrou valentia e capacidade de se superar para marcar no fim, quando já jogava com um jogador a menos depois que Breno Bidon foi expulso. Charles foi o herói da tarde em Salvador.

Tiveram pouco a comemorar os fanáticos torcedores rubro-negros, que lotaram o Barradão. Vibraram com as poucas defesas do goleiro Thiago Couto, que substituiu o lesionado Lucas Arcanjo, e a expulsão de Breno Bidon na etapa final.

E lamentaram o gol de Charles, no momento em que parecia que o empate perduraria. O volante corintiano empurrou de cabeça para o gol jogada que começou no escanteio de Rodrigo Garro e passou pelos pés de Memphis Depay e João Pedro.

Lamentaram ainda mais os torcedores no Barradão as chances perdidas dos anfitriões. Foi difícil criar e, quando conseguiram, os atacantes do Vitória foram ineficientes.

Foi o caso, por exemplo, de Renzo López, que chutou mascado, para fora, depois de usar o braço para ajudar no domínio. Já Aitor, sozinho, parou em impressionante defesa de Felipe Longo. A bola pareceu ter cruzado a linha, mas não cruzou.

A derrota em casa mantém o Vitória da zona de rebaixamento. Os baianos têm 31 pontos, mesma pontuação do Santos, que, porém, soma mais vitórias e ainda joga na rodada.

O Corinthians ignora o fato de seguir jogando um futebol pragmático e comemora muito o triunfo que o fortalece no campeonato. Com 39 pontos, a equipe paulista está mais perto do grupo que briga por uma vaga na Libertadores. O Botafogo, sexto colocado e, portanto, o último dentro do grupo dos que vão à mais importante competição da América do Sul, tem 46.

No próximo sábado, o Vitória visita o Cruzeiro em Belo Horizonte às 16h. No mesmo horário, mas no domingo, o Corinthians recebe o Grêmio na Neo Química Arena.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 1 CORINTHIANS

VITÓRIA - Lucas Arcanjo (Thiago Couto); Camutanga (Carlinhos), Lucas Halter e Zé Marcos; Paulo Roberto (Matheuzinho), Willian Oliveira, Ronald (Dudu), Cantalapiedra e Ramon; Erick e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.

CORINTHIANS - Felipe Longo; João Pedro, Raniele e Gustavo Henrique; Carrillo (Charles), José Martínez, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Memphis Depay (Angileri) e Yuri Alberto (André Ramalho). Técnico: Dorival Júnior.

GOL - Charles, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Halter, Camutanga, Rodrigo Garro, Raniele, José Martínez, Matheuzinho, Ronald Lopes, Ramon.

CARTÃO VERMELHO - Breno Bidon.

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).