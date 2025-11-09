Corinthians é limitado e perde em casa para estratégico Ceará pelo Brasileirão Estadão Conteúdo 09.11.25 18h28 O Corinthians jogou mal e perdeu para o Ceará por 1 a 0 pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando na Neo Química Arena, o time corintiano não demonstrou qualidade tática ou técnica para superar o adversário, que foi calculista em contra-ataques e fatal com Galeano, ainda no primeiro tempo. É possível dizer que o Ceará mandou no jogo mesmo com menos posse de bola. A equipe de Léo Condé soube se defender e impôs o ritmo que quis na partida. Apático, os corintianos caíram na armadilha tática do adversário. Na próxima rodada, o Corinthians tem clássico contra o São Paulo, às 19h30 (de Brasília), novamente na Neo Química Arena. Garro, suspenso por acumulo de amarelos, será desfalque. No mesmo dia, mas às 21h30, o Ceará recebe o Internacional, na Arena Castelão. Logo no começo da partida, mesmo com mais volume de jogo, o Corinthians demonstrou um futebol limitado. A equipe dependia do jogo aéreo para levar perigo ao Ceará. Até conseguiu, exigindo uma grande defesa do goleiro Bruno Ferreira, aos 14 minutos. Pouco depois, mais uma vez, o zagueiro cabeceou e marcou. O lance acabou anulado por impedimento de Matheus Bidu, que fez o cruzamento. Já o Ceará baixava suas linhas. O time de Léo Condé teve dificuldade para impor sua estratégia nos primeiros minutos e precisou apenas sofrer na defesa. Quando o contra-ataque começou a engrenar, a eficácia prevaleceu. Pedro Henrique recebeu de Lucas Mugni na ponta direita e avançou. Ele cruzou e encontrou Galeano. Com um chute no canto de Felipe Longo, o atacante do Ceará abriu o placar. Um lance que ilustra, em constrangimento, a limitação corintiana no primeiro tempo foi uma falta cobrada por Memphis quase na entrada da área. O holandês partiu para um chute forte que esbarrou no companheiro de equipe André Ramalho. O zagueiro queria atrapalhar a barreira adversária, mas prejudicou o próprio time. A cobrança colocada, com Garro, que também estava na bola, parecia a melhor opção. A segunda etapa teve um Corinthians com mais bola no chão. Ainda assim, o time era inerte taticamente. No coletivo, o jogo defensivo do Ceará era soberano. Individualidades que poderiam fazer diferença, como Garro, Memphis ou Yuri Alberto, eram nulas. A torcida chegou a pedir que Dorival tirasse o holandês. O garoto Dieguinho, de 18 anos, foi quem demonstrou boas técnica e iniciativa, mas não era suficiente para desenvolver uma melhora corintiana. Até mesmo os cruzamentos, que levavam a finalizações no primeiro tempo, já não davam certo. A defesa do Ceará conseguia afastar cada uma das chegadas. As mudanças de Dorival Júnior empilharam atacantes, com entrada de Talles Magno, Gui Negão e Ángel Romero. Em vez de demonstrarem uma alternativa, elas formaram um "ornitorrinco tático" em campo. O Ceará abusou de faltas nos minutos finais. A equipe acabou com sete cartões amarelos. Foi como o time sustentou a primeiro vitória sobre o Corinthians em São Paulo. FICHA TÉCNICA CORINTHIANS 0 X 1 CEARÁ CORINTHIANS - Felipe Longo; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Talles Magno); Maycon, Breno Bidon (Ángel Romero), Dieguinho e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Gui Negão) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior. CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Sousa, Marcos Vitor, Willian Machado e Rafael Ramos; Dieguinho (Lourenço), Zanocelo, Matheus Bahia (Nicolas) e Lucas Mugni (Paulo Baya); Galeano (Richardson) e Pedro Henrique (Fernadinho). Técnico: Léo Condé. GOL - Galeano, aos 30 minutos do primeiro tempo. ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG). CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Garro (Corinthians); Fabiano Souza, Pedro Henrique, Zanocelo, Dieguinho, Willian Machado, Rafael Ramos e Lourenço (Ceará) PÚBLICO - 39.926 presentes. RENDA - R$ 2.881.918,00. LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Corinthians Ceará COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Conheça o nadador paraense que irá disputar a Surdolimpíadas de Tóquio Nadador paraense José Ribamar Coelho vai representar o Brasil e o Pará na competição mundial para atletas surdos 09.11.25 8h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos 09.11.25 7h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Português, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 09.11.25 7h00