Corinthians domina, vence o Vasco e encerra sequência negativa no Brasileirão O triunfo no Rio eleva o Corinthians na tabela e o deixa distante da zona de rebaixamento. Já o clube carioca tem 19 pontos e pode terminar a rodada dentro do Z-4 Estadão Conteúdo 24.08.25 18h22 Antes de uma sequência importante na temporada, o Corinthians voltou a vencer um jogo do Brasileirão depois de mais de um mês ao derrotar o Vasco por 3 a 2 neste domingo, em São Januário. Fora de casa, foi dominante em todo o jogo e conquistou merecidamente a vitória um dia antes de eleger seu novo presidente para a cadeira que está vaga desde 8 de agosto, quando foi referendado o impeachment de Augusto Melo. Bastante desfalcado e pensando na Copa do Brasil e no dérbi, o Corinthians usou jovens, preservou o meia argentino Rodrigo Garro em parte do jogo e, ainda assim, saiu do Rio vitorioso. Maycon, Gui Negão e Gustavo Henrique marcaram no triunfo, o primeiro no Brasileirão depois de uma série negativa no torneio que durou seis partidas. Vegetti, de pênalti, e Rayan fizeram os gols dos vascaínos. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O triunfo no Rio eleva o Corinthians na tabela e o deixa distante da zona de rebaixamento. São 25 pontos para a equipe paulista, que deixou o Vasco preocupado. Primeiro time fora do grupo do descenso, o clube carioca tem 19 pontos e pode terminar a rodada dentro do Z-4, a depender de resultados de concorrentes contra a queda. O Corinthians construiu o resultado positivo explorando a fragilidade defensiva do Vasco e os erros em profusão do rival carioca, sobretudo de passes. Foi uma péssima apresentação dos vascaínos, talvez a pior sob o comando de Fernando Diniz, que vê sua equipe fazer um 6 a 0 histórico contra o Santos, mas não encontrar consistência. O time de Dorival Júnior foi dominante na maior parte do confronto no Rio e usou com inteligência seus laterais, que foram mais alas que defensores. Livres, Matheuzinho, pela direita, e Matheus Bidu, pela esquerda, foram determinantes para o Corinthians achar os caminhos no ataque. Foi de Bidu um passe - não cruzamento - rasteiro para Maycon abrir o placar com um chute de primeira em que usou a canhota. O volante e Breno Bidon tiveram chances para ampliar e não fizeram. O Vasco, protagonista de uma atuação improdutiva e desequilibrada, só ameaçou no primeiro tempo com o garoto Rayan, que exigiu providencial defesa de Hugo Souza, salvo também pelo travessão após a potente finalização do atacante vascaíno. O Vasco teve bons minutos no início do segundo tempo e aproveitou. Vegetti forçou um pênalti cometido por André Ramalho e convertido pelo argentino para empatar. Foi só, porém, o que fez o time carioca, protagonista de uma péssima atuação em São Januário. Sem inspiração e com repletas dificuldades defensivas e ofensivas, o Vasco foi dominado e deu espaço para o Corinthians fazer o que quisesse. O único astro do quarteto ofensivo à disposição, Rodrigo Garro entrou na etapa final e comandou a vitória corintiana. O meia argentino arriscou de fora da área chute que Léo Jardim espalmou para a lateral, onde estava Matheuzinho, que cruzou nos pés de Gui Negão. O jovem atacante empurrou para as redes. Ficaram confortáveis, então, os visitantes no jogo. Com espaço para jogar, saiu o terceiro. Garro levantou na área e Gustavo Henrique, completamente livre, até se abaixou para cabecear para as redes. Aos 50, o Vasco esboçou reação ao marcar com Rayan. Não havia tempo, porém, para o empate. FICHA TÉCNICA VASCO 2 X 3 CORINTHIANS VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Jair (Barros), Tchê Tchê (Vegetti) e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira (GB) e David (Andrés Gómez). Técnico: Fernando Diniz. CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles (Garro), Maycon (Ryan) e Breno Bidon; Kayke (Vitinho) e Gui Negão (Romero). Técnico: Dorival Júnior. GOLS - Maycon, aos 20 minutos do primeiro tempo; Vegetti, aos 13, Gui Negão, aos 23, Gustavo Henrique, aos 40, e Rayan, aos 50 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Rayan e David (Vasco); Matheus Bidu e Raniele (Corinthians). ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE). PÚBLICO - 20.359 torcedores. RENDA - Não disponível. LOCAL - São Januário, no Rio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Corinthians Vasco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 24.08.25 7h00 Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 Bola Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas 24.08.25 9h00 esportes Seleção feminina leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial de vôlei A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou mal, cometendo muitos erros e saiu atrás por 2 a 0 24.08.25 11h54