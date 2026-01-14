Corinthians convence Al-Hilal e encaminha contratação de Kaio César O vínculo será de um ano e caberá aos corintianos pagar o salário do jogador, que foi formado pelo Coritiba Estadão Conteúdo 14.01.26 14h02 Kaio César (Instagram @kaiocesar.37) O Corinthians está perto anunciar o atacante Kaio César, de 21 anos, como novo reforço. Depois de receber uma pedida de compensação financeira do Al-Hilal, da Arábia Saudita, pela liberação do atleta por empréstimo, a diretoria alvinegra conseguiu convencer os dirigentes sauditas a concluir o negócio sem custos de transferência. O vínculo será de um ano e caberá aos corintianos pagar o salário do jogador, que foi formado pelo Coritiba, clube no qual fez 36 jogos como profissional e marcou três gols em 2023. No ano seguinte, foi emprestado ao Vitória de Guimarães, de Portugal, que mais tarde o comprou de forma definitiva por 1,8 milhões de euros (cerca R$ 11,4 milhões na cotação da época). Em janeiro de 2025, foi vendido por 10 milhões de euros (R$ 63 milhões na cotação da época) ao Al-Hilal. Lá, jogou ao lado de nomes como o goleiro marroquino Bono e o atacante uruguaio Darwin Nuñez, além dos brasileiros Marcos Leonardo e Malcom, esse último revelado e campeão pelo Corinthians. Quando ele chegou ao clube, Neymar estava de saída para o Santos. Durante o período em Riad, somou 4 gols e seis assistências em 34 partidas. Kaio César deve ser o quarto reforço do Corinthians nesta janela de transferências. O clube já anunciou o zagueiro Gabriel Paulista e acertou as chegadas do volante Matheus Pereira, emprestado pelo Fortaleza, e do lateral-esquerdo Pedro Milans, que estava sem contrato após fim de vínculo com o Peñarol. Além das contratações, o clube trabalha para aliviar a folha de pagamentos. Félix Torres está de saída para o Internacional e nomes como Alex Santana e Hector Hernández, que treinam em separado, também podem ser negociados. Ángel Romero, Talles Magno e Maycon são os nomes que já deixaram o clube. Fabrizio Angilleri ainda não teve a saída oficializada, mas está sem contrato, já que seu vínculo se encerrou em dezembro e não houve acordo por renovação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Al-Hilal Kaio César COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Parada pelo Clima FPF lança ação de conscientização sobre o clima e o aumento das temperaturas Campanha será lançada na Supercopa Grão-Pará e se estenderá para o Parazão 14.01.26 12h27 Futebol Mangueirão receberá gramado da Copa do Mundo ainda no primeiro semestre de 2026, diz dirigente Segundo Ricardo Gluck Paul, a grama Tahoma 32 é um dos trunfos do estádio para receber último jogo do Brasil antes do embarque para o Mundial. 14.01.26 12h18 Futebol Remo prepara recurso para reverter punição e evitar perda de mando de campo na Série A Clube azulino foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo contra o Avaí-SC, na 37ª rodada da Série B 14.01.26 11h57 Futebol Remo cobra do Atlético-MG dívida de R$ 500 mil por transferência de Rony Jogador paraense foi formado no Leão Azul e contratado pelo Galo em 2025 14.01.26 11h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo cobra do Atlético-MG dívida de R$ 500 mil por transferência de Rony Jogador paraense foi formado no Leão Azul e contratado pelo Galo em 2025 14.01.26 11h00 AGORA SIM! CBF divulga tabela detalhada e Remo conhece início da Série A 2026; confira jogos e horários Das oito primeiras rodadas, o time azulino fará quatro partidas no Mangueirão, em Belém, diante de Mirassol, Internacional, Fluminense e Bahia 13.01.26 19h30 Futebol Remo prepara recurso para reverter punição e evitar perda de mando de campo na Série A Clube azulino foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo contra o Avaí-SC, na 37ª rodada da Série B 14.01.26 11h57 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira 14.01.26 7h00