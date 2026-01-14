Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians convence Al-Hilal e encaminha contratação de Kaio César

O vínculo será de um ano e caberá aos corintianos pagar o salário do jogador, que foi formado pelo Coritiba

Estadão Conteúdo
fonte

Kaio César (Instagram @kaiocesar.37)

O Corinthians está perto anunciar o atacante Kaio César, de 21 anos, como novo reforço. Depois de receber uma pedida de compensação financeira do Al-Hilal, da Arábia Saudita, pela liberação do atleta por empréstimo, a diretoria alvinegra conseguiu convencer os dirigentes sauditas a concluir o negócio sem custos de transferência.

O vínculo será de um ano e caberá aos corintianos pagar o salário do jogador, que foi formado pelo Coritiba, clube no qual fez 36 jogos como profissional e marcou três gols em 2023. No ano seguinte, foi emprestado ao Vitória de Guimarães, de Portugal, que mais tarde o comprou de forma definitiva por 1,8 milhões de euros (cerca R$ 11,4 milhões na cotação da época).

Em janeiro de 2025, foi vendido por 10 milhões de euros (R$ 63 milhões na cotação da época) ao Al-Hilal. Lá, jogou ao lado de nomes como o goleiro marroquino Bono e o atacante uruguaio Darwin Nuñez, além dos brasileiros Marcos Leonardo e Malcom, esse último revelado e campeão pelo Corinthians. Quando ele chegou ao clube, Neymar estava de saída para o Santos. Durante o período em Riad, somou 4 gols e seis assistências em 34 partidas.

Kaio César deve ser o quarto reforço do Corinthians nesta janela de transferências. O clube já anunciou o zagueiro Gabriel Paulista e acertou as chegadas do volante Matheus Pereira, emprestado pelo Fortaleza, e do lateral-esquerdo Pedro Milans, que estava sem contrato após fim de vínculo com o Peñarol.

Além das contratações, o clube trabalha para aliviar a folha de pagamentos. Félix Torres está de saída para o Internacional e nomes como Alex Santana e Hector Hernández, que treinam em separado, também podem ser negociados.

Ángel Romero, Talles Magno e Maycon são os nomes que já deixaram o clube. Fabrizio Angilleri ainda não teve a saída oficializada, mas está sem contrato, já que seu vínculo se encerrou em dezembro e não houve acordo por renovação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Al-Hilal

Kaio César
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Parada pelo Clima

FPF lança ação de conscientização sobre o clima e o aumento das temperaturas

Campanha será lançada na Supercopa Grão-Pará e se estenderá para o Parazão

14.01.26 12h27

Futebol

Mangueirão receberá gramado da Copa do Mundo ainda no primeiro semestre de 2026, diz dirigente

Segundo Ricardo Gluck Paul, a grama Tahoma 32 é um dos trunfos do estádio para receber último jogo do Brasil antes do embarque para o Mundial.

14.01.26 12h18

Futebol

Remo prepara recurso para reverter punição e evitar perda de mando de campo na Série A

Clube azulino foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo contra o Avaí-SC, na 37ª rodada da Série B 

14.01.26 11h57

Futebol

Remo cobra do Atlético-MG dívida de R$ 500 mil por transferência de Rony

Jogador paraense foi formado no Leão Azul e contratado pelo Galo em 2025

14.01.26 11h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo cobra do Atlético-MG dívida de R$ 500 mil por transferência de Rony

Jogador paraense foi formado no Leão Azul e contratado pelo Galo em 2025

14.01.26 11h00

AGORA SIM!

CBF divulga tabela detalhada e Remo conhece início da Série A 2026; confira jogos e horários

Das oito primeiras rodadas, o time azulino fará quatro partidas no Mangueirão, em Belém, diante de Mirassol, Internacional, Fluminense e Bahia

13.01.26 19h30

Futebol

Remo prepara recurso para reverter punição e evitar perda de mando de campo na Série A

Clube azulino foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo contra o Avaí-SC, na 37ª rodada da Série B 

14.01.26 11h57

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira

14.01.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda