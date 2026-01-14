Corinthians convence Al-Hilal e encaminha contratação de Kaio César

O Corinthians está perto anunciar o atacante Kaio César, de 21 anos, como novo reforço. Depois de receber uma pedida de compensação financeira do Al-Hilal, da Arábia Saudita, pela liberação do atleta por empréstimo, a diretoria alvinegra conseguiu convencer os dirigentes sauditas a concluir o negócio sem custos de transferência.

O vínculo será de um ano e caberá aos corintianos pagar o salário do jogador, que foi formado pelo Coritiba, clube no qual fez 36 jogos como profissional e marcou três gols em 2023. No ano seguinte, foi emprestado ao Vitória de Guimarães, de Portugal, que mais tarde o comprou de forma definitiva por 1,8 milhões de euros (cerca R$ 11,4 milhões na cotação da época).

Em janeiro de 2025, foi vendido por 10 milhões de euros (R$ 63 milhões na cotação da época) ao Al-Hilal. Lá, jogou ao lado de nomes como o goleiro marroquino Bono e o atacante uruguaio Darwin Nuñez, além dos brasileiros Marcos Leonardo e Malcom, esse último revelado e campeão pelo Corinthians. Quando ele chegou ao clube, Neymar estava de saída para o Santos. Durante o período em Riad, somou 4 gols e seis assistências em 34 partidas.

Kaio César deve ser o quarto reforço do Corinthians nesta janela de transferências. O clube já anunciou o zagueiro Gabriel Paulista e acertou as chegadas do volante Matheus Pereira, emprestado pelo Fortaleza, e do lateral-esquerdo Pedro Milans, que estava sem contrato após fim de vínculo com o Peñarol.

Além das contratações, o clube trabalha para aliviar a folha de pagamentos. Félix Torres está de saída para o Internacional e nomes como Alex Santana e Hector Hernández, que treinam em separado, também podem ser negociados.

Ángel Romero, Talles Magno e Maycon são os nomes que já deixaram o clube. Fabrizio Angilleri ainda não teve a saída oficializada, mas está sem contrato, já que seu vínculo se encerrou em dezembro e não houve acordo por renovação.