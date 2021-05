Corinthians anuncia que as conversas com Renato Gaúcho estão encerradas; técnico se pronuncia

Após alguns dias de negociação que caminhavam para um desfecho positivo, o Corinthians informou que encerrou as negociações com Renato Gaúcho para ser o novo técnico do clube. O profissional optou por ficar perto da família e explicou a decisão por meio de nota oficial logo após a declaração alvinegro.

Até o início da noite desta quinta-feira, tudo indicava que Renato seria o treinador do Timão com anúncio já nesta sexta. Nos bastidores, o otimismo alvinegro chamava a atenção, assim como a tranquilidade sobre o prazo para receber a resposta, que acabou vindo pouco depois das 23h, ainda durante a goleada por 5 a 0 sobre o Sport Huancayo, na Neo Química Arena.

Segundo apurou o LANCE!, o motivo para Renato optar por não aceitar a oferta foi o seu desejo e de sua família de dar um tempo do futebol. Se viesse a São Paulo, ele mais uma vez moraria longe de casa, que fica no Rio de Janeiro.

Agora o Corinthians segue na busca por um treinador. Até aqui, Renato era prioridade total do clube, que vai precisar definir um novo nome de consenso para preencher a vaga deixada por Vagner Mancini, demitido no domingo.

Confira a nota oficial do Timão:

"Depois de três dias de conversas francas, o Sport Club Corinthians Paulista e o técnico Renato Portaluppi decidiram encerrar cordialmente as negociações para uma possível vinda do treinador ao comando da equipe profissional.

Atenciosamente,Sport Club Corinthians Paulista"

Veja a nota oficial de Renato Gaúcho

"Recebi na última segunda-feira uma ligação do presidente Duílio para falar sobre uma possível ida para o Corinthians. Posso dizer que fiquei muito honrado com o contato e muito feliz com a conversa que tivemos. Gostei muito do projeto que me foi apresentado e das ideias do presidente e da diretoria.O Corinthians é um clube gigante, com uma torcida enlouquecedora. Fiquei muito feliz com o carinho que recebi nos últimos dias. Não tenho rede social, mas fiquei sabendo de toda movimentação que foi feita e isso me encheu de orgulho.

Conversei muito com a minha esposa e chegamos à conclusão de que, neste momento, é necessário descansar um pouco mais com a família e os amigos, depois de cinco anos de trabalho e viagens ininterruptas, com uma última temporada especialmente desgastante. Agradeço demais ao presidente Duilio e à torcida do Corinthians e espero um dia poder retribuir esse carinho"