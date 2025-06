Coreia do Sul garante vaga para 11ª Copa do Mundo seguida e Jordânia será uma das estreantes

A Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, já conta com 10 seleções classificadas. Depois de o Usbequistão fazer história no começo desta quinta-feira, foi a vez de Coreia do Sul e Jordânia fazerem a festa nas Eliminatórias Asiáticas ao confirmarem as duas vagas do Grupo B. Será a 11ª aparição seguida dos sul-coreanos, enquanto os jordanianos serão mais um estreante.

A Jordânia não teve dificuldades para bater Omã, em Mascate, por 3 a 0, com hat-trick de Olwan, para subir aos 16 pontos. Os jordanianos, porém, tiveram de aguardar o confronto direto entre Iraque, então com 12, e Coreia do Sul, com 16, para comemorar a classificação antecipada.

Os sul-coreanos visitaram o Iraque em Basra necessitando somente de uma igualdade para confirmar a vaga à Copa do Mundo. O empate levava a seleção aos 17 pontos, diante de 13 dos locais, restando somente uma rodada.

A situação ficou ainda melhor logo na primeira etapa. Os donos da casa tiveram de jogar com 10 desde os 26 minutos do primeiro tempo, dada a expulsão Al-Hamadi. A Coreia do Sul soube se aproveitar da vantagem numérica e construiu a vitória por 2 a 0, com gols de Kim e Seon-min.

As Eliminatórias Asiáticas já tinham Irã, líder do Grupo A, e Japão, campeão do C, garantidos. Nesta quinta, Usbequistão, na chave A, e Coreia do Sul e Jordânia na B, obtiveram a vaga, restando apenas a definição do segundo lugar do C, com a Austrália podendo avançar até com derrota para a Arábia Saudita, no duelo direto, já que tem três pontos a mais e saldo de oito diante de zero dos adversários.

Os cinco representantes da Ásia se juntam aos anfitriões Estados Unidos, México e Canadá, além da Argentina, garantida nas Eliminatórias da América do Sul e a Nova Zelândia sendo representante da Oceania.