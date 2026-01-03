Copinha 2026 chega ao segundo dia com 26 jogos; veja a lista completa! Tuna e Carajás estreiam neste sábado (3). Estadão Conteúdo 03.01.26 8h12 Troféu da Copinha: foco de atletas do Brasil inteiro a partir desta sexta (2) (Foto: Agência Paulistão) A Copa São Paulo de Futebol Júnior entra neste sábado (3) em seu segundo dia de disputas com uma maratona de 26 partidas espalhadas por diferentes sedes do interior paulista. A programação começa cedo, às 8h45, e segue até a noite, encerrando às 21h30, consolidando o ritmo intenso da principal vitrine do futebol de base do país. O grande destaque do dia é o Corinthians, maior campeão da história da Copinha, com 11 títulos. O clube paulista entra em campo às 14h45 para enfrentar o Trindade-GO pelo Grupo 8, em Jaú. Além do Corinthians, outros cinco clubes campeões da Copinha também atuam neste sábado. O Juventus-SP, vencedor em 1985, enfrenta o Cascavel; o Vasco, bicampeão em 1992 e 1995, mede forças com o Velo Clube; o América-MG, campeão em 1996, encara o Noroeste; e o Cruzeiro, vencedor da edição de 2007, fecha a rodada diante do Barra, já no fim da noite. Para o Guarani, que levantou a taça em 1994, a rodada também tem peso especial. O Bugre entra em campo às 21h contra o Athletic, buscando um início positivo na competição e tentando transformar a Copinha em plataforma de afirmação para sua base, historicamente relevante no futebol paulista. A agenda ainda reserva confrontos envolvendo clubes tradicionais do cenário nacional, como Bahia, Ceará e Athletico Paranaense, todos em busca de uma largada consistente na fase de grupos. Embora sem títulos na Copinha, são equipes acostumadas a disputar a competição com protagonismo. Confira os jogos deste sábado: 08h45 América-SP x CSA - YouTube Paulistão 11h Bahia x Inter de Limeira - Xsports 13h Santa Fé x Atlético-BA - YouTube Paulistão Tanabi x Sobradinho - YouTube Paulistão CA Bandeirante x Tuna Luso - YouTube Paulistão Flamengo-SP x Rio Branco - YouTube Paulistão Juventus x Cascavel - YouTube Paulistão 14h45 Corinthians x Trindade - Record News | Xsports 15h15 Chapecoense x Volta Redonda - YouTube Paulistão Goiás x América-RN - YouTube Paulistão Santa Cruz x Botafogo - YouTube Paulistão Vitória x Capivariano - YouTube Paulistão | Ulisses TV Retrô x São Bento - YouTube Paulistão 17h XV de Jaú x Luverdense - YouTube Paulistão 17h15 Grêmio Prudente x Carajás - YouTube Paulistão I9 x Guanabara City - YouTube Paulistão 18h Comercial-RP x Atlético Piauiense - YouTube Paulistão 18h45 Assisense x CE Naviraiense - YouTube Paulistão 19h15 Araçatuba FC x Maricá - YouTube Paulistão Francana x EC de Patos - YouTube Paulistão 19h30 Ceará x Olímpico EC - Xsports Vasco x Velo Clube - YouTube CazéTV 20h15 América-MG x Noroeste - YouTube Paulistão 21h Athletic x Guarani - YouTube Paulistão 21h30 Athletico Paranaense x Oeste - Xsports Cruzeiro-MG x Barra - YouTube CazéTV Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa SP Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 