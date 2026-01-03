Capa Jornal Amazônia
Copinha 2026 chega ao segundo dia com 26 jogos; veja a lista completa!

Tuna e Carajás estreiam neste sábado (3).

Estadão Conteúdo
fonte

Troféu da Copinha: foco de atletas do Brasil inteiro a partir desta sexta (2) (Foto: Agência Paulistão)

A Copa São Paulo de Futebol Júnior entra neste sábado (3) em seu segundo dia de disputas com uma maratona de 26 partidas espalhadas por diferentes sedes do interior paulista. A programação começa cedo, às 8h45, e segue até a noite, encerrando às 21h30, consolidando o ritmo intenso da principal vitrine do futebol de base do país.

O grande destaque do dia é o Corinthians, maior campeão da história da Copinha, com 11 títulos. O clube paulista entra em campo às 14h45 para enfrentar o Trindade-GO pelo Grupo 8, em Jaú.

Além do Corinthians, outros cinco clubes campeões da Copinha também atuam neste sábado. O Juventus-SP, vencedor em 1985, enfrenta o Cascavel; o Vasco, bicampeão em 1992 e 1995, mede forças com o Velo Clube; o América-MG, campeão em 1996, encara o Noroeste; e o Cruzeiro, vencedor da edição de 2007, fecha a rodada diante do Barra, já no fim da noite.

Para o Guarani, que levantou a taça em 1994, a rodada também tem peso especial. O Bugre entra em campo às 21h contra o Athletic, buscando um início positivo na competição e tentando transformar a Copinha em plataforma de afirmação para sua base, historicamente relevante no futebol paulista.

A agenda ainda reserva confrontos envolvendo clubes tradicionais do cenário nacional, como Bahia, Ceará e Athletico Paranaense, todos em busca de uma largada consistente na fase de grupos. Embora sem títulos na Copinha, são equipes acostumadas a disputar a competição com protagonismo.

Confira os jogos deste sábado:

08h45

América-SP x CSA - YouTube Paulistão

11h

Bahia x Inter de Limeira - Xsports

13h

Santa Fé x Atlético-BA - YouTube Paulistão

Tanabi x Sobradinho - YouTube Paulistão

CA Bandeirante x Tuna Luso - YouTube Paulistão

Flamengo-SP x Rio Branco - YouTube Paulistão

Juventus x Cascavel - YouTube Paulistão

14h45

Corinthians x Trindade - Record News | Xsports

15h15

Chapecoense x Volta Redonda - YouTube Paulistão

Goiás x América-RN - YouTube Paulistão

Santa Cruz x Botafogo - YouTube Paulistão

Vitória x Capivariano - YouTube Paulistão | Ulisses TV

Retrô x São Bento - YouTube Paulistão

17h

XV de Jaú x Luverdense - YouTube Paulistão

17h15

Grêmio Prudente x Carajás - YouTube Paulistão

I9 x Guanabara City - YouTube Paulistão

18h

Comercial-RP x Atlético Piauiense - YouTube Paulistão

18h45

Assisense x CE Naviraiense - YouTube Paulistão

19h15

Araçatuba FC x Maricá - YouTube Paulistão

Francana x EC de Patos - YouTube Paulistão

19h30

Ceará x Olímpico EC - Xsports

Vasco x Velo Clube - YouTube CazéTV

20h15

América-MG x Noroeste - YouTube Paulistão

21h

Athletic x Guarani - YouTube Paulistão

21h30

Athletico Paranaense x Oeste - Xsports

Cruzeiro-MG x Barra - YouTube CazéTV

Palavras-chave

futebol

Copa SP

Corinthians
Esportes
.
