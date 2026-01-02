Copinha 2026 abre calendário do futebol com Grêmio em campo e seis jogos nesta sexta Estadão Conteúdo 02.01.26 8h12 A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 começa nesta sexta-feira com seis partidas e terá o Grêmio como o primeiro grande clube a entrar em campo. Vice-campeão em duas edições, em 1991 e 2020, o time gaúcho estreia diante do Falcon-SE, em Votuporanga, pelo Grupo 2. A rodada inaugural marca o início de uma competição que reúne 128 equipes divididas em 32 grupos, espalhadas por diferentes sedes do estado de São Paulo. A Copinha volta a abrir o calendário do futebol brasileiro e, como de costume, concentra olhares de clubes, torcedores e observadores atentos aos primeiros passos de jovens promessas. Além do Grêmio, o primeiro dia de jogos traz confrontos que misturam tradição e novidade. Em Patrocínio Paulista, Coritiba e Ponte Preta se enfrentam pelo Grupo 14. Antes, no mesmo local, Meia Noite-SP e Real-RR fazem o jogo de abertura da edição, marcando a estreia de ambos na história da Copinha. Em Bálsamo, o Mirassol inicia sua campanha contra o Forte-ES cercado de expectativa, impulsionada pelo bom momento vivido pelo futebol profissional do clube. Ainda na cidade, o Sport enfrenta o Linense, em confronto que completa a programação da sede na rodada inaugural. A edição de 2026 chama atenção pelo número de estreantes. Ao todo, 22 clubes participam da Copinha pela primeira vez, entre eles Meia Noite-SP, Real-RR, Águia de Marabá-PA, Athletic-MG, Centro Olímpico-SP, Guanabara City-GO, Maricá-RJ, Naviraiense-MS, Quixadá-CE, São Luís-MA e União Cacoalense-RO. Por outro lado, a competição também registra ausências relevantes. A principal delas é o Flamengo, tetracampeão do torneio, que optou por manter seus atletas da base à disposição para a disputa do Campeonato Carioca. Clubes como Atlético-GO, Paysandu, Londrina, Caxias e ABC também não participam da edição. Entre os paulistas, nomes tradicionais ficaram fora da Copinha de 2026, como Marília, campeão em 1979; Paulista de Jundiaí, campeão em 1997 e Rio Branco, vice-campeão em 2008. No campo das forças históricas, o Corinthians segue como maior campeão, com 11 títulos, enquanto São Paulo, Fluminense e Internacional aparecem na sequência, com cinco conquistas cada. Atual campeão, o São Paulo inicia a defesa do título, enquanto o Palmeiras tenta manter o protagonismo recente após as conquistas consecutivas de 2023 e 2024. Com fórmula já conhecida - fase de grupos em turno único e mata-mata a partir da segunda fase -, a Copinha de 2026 terá decisão marcada para o dia 25 de janeiro, em São Paulo. Confira os jogos desta quinta-feira: 8h45 Meia Noite-SP x Real-RR, em Patrocínio Paulista - YouTube Paulistão 11h Coritiba-PR x Ponte Preta-SP, em Patrocínio Paulista - Xsports 15h45 Votuporanguense-SP x Galvez-AC, em Votuporanga - YouTube Paulistão 16h15 Mirassol-SP x Forte-ES, em Bálsamo - YouTube Paulistão 18h Grêmio-RS x Falcon-SE, em Votuporanga - YouTube Cazé TV 18h30 Sport-PE x Linense-SP, em Bálsamo - Xsports 