Em jogo com expulsões, México vence a África do Sul na abertura da Copa 2026

O México começou bem a Copa do Mundo 2026. Jogando em casa, no Estádio Azteca, na Cidade do México, a Seleção comandada por Javier Aguirre venceu a África do Sul com gols marcados por Quiñones — o primeiro do Mundial — e Raul Jimenez — o primeiro dele em Copas —, formando o placar em 2 a 0.

O resultado deu aos mexicanos a liderança do Grupo A com três pontos. A África do Sul está na lanterna, sem somar pontos. A primeira rodada da chave será completada ainda nesta quinta-feira (11) com Coreia do Sul e República Tcheca, que jogam às 23h (de Brasília) em Guadalajara, no México.

Na próxima rodada, o México encara a Coreia do Sul no dia 18 de junho, às 22h (de Brasília), no Estádio de Guadalajara. No mesmo dia, mas às 13h em Atlanta, nos Estados Unidos, a África do Sul terá a República Tcheca como adversária.

Superior e não foi pouco

10-2. O número de chutes no primeiro tempo definiu bem os 45 minutos iniciais da Copa do Mundo de 2026. No Estádio Azteca, na Cidade do México, os donos da casa não encontraram dificuldade para duelar contra a África do Sul, em confronto que relembrou a abertura do Mundial de 2010, disputado no país sul-africano.

Mais estável nos amistosos e Eliminatórias, o México fez valer a superioridade contra um adversário que pouco indicou ser perigoso contra o gol defendido por Raul Rangel.

Os minutos iniciais trouxeram o goleiro Williams, parando Raul Jimenez em um chute à queima-roupa, de primeira, da entrada da área, e um Quiñones decisivo aos oito minutos.

Em uma bobeira na saída de bola sul-africana — modelo de jogo adotado em toda a partida —, Fidalgo roubou a bola e deixou para Quiñones. De frente para o gol, ele bateu por entre as pernas de Williams para abrir o placar e marcar o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026.

México não teve dificuldades para estrear com vitória. (Foto de Yuri Cortez / AFP)

Sem poder ofensivo, a África do Sul apostava nas bolas longas para tentar surpreender a Seleção Mexicana. Mas os erros de passes e as precipitações na hora de avançar entre as linhas para receber a bola dificultaram o jogo sul-africano.

Por sua vez, o México controlava a partida e, quando chegava, era perigoso. Antes do intervalo, Williams precisou trabalhar duas vezes. Em ambas, Raul Jimenez tentou passar pelo goleiro, mas foi impedido.

No último lance da etapa inicial, Quiñones voltou a rondar o gol sul-africano. Após o pivô de Jimenez, ele bateu no canto. A bola carimbou a trave.

Expulsão

A volta do intervalo teve uma sequência de lances importantes em um espaço de cinco minutos. Primeiro, uma saída de bola errada da África do Sul quase deu ao México o segundo gol.

Williams tocou errado e Jimenez roubou. Na conclusão, a zaga cortou, dando sobra para Gutiérrez. De fora da área, o volante mandou de primeira por cima do gol.

Na sequência, Quiñones tentou, do meio do campo, surpreender o goleiro Williams. No entanto, o chute não ganhou altura e o sul-africano conseguiu fazer a defesa.

Eis que, aos quatro minutos, Sithole perdeu na corrida para Gutiérrez e parou o mexicano com falta na entrada da área. Falta frontal e cartão vermelho direto para o defensor sul-africano.

Carregado de emoção

Com a baixa intensidade da partida, o México optou por trocar passes, enquanto a África do Sul não conseguia reter a bola para ameaçar o gol defendido por Raul Rangel.

Até que, aos 21 minutos, um gol que estava sendo aguardado pelo povo mexicano. Em bola cruzada da direita, Raul Jimenez apareceu na segunda trave para escorar para o fundo do gol, marcando o primeiro dele pelo México em Copas do Mundo, isso aos 35 anos.

O gol levou o atacante do Wolverhampton, da Inglaterra, às lágrimas.

Emocionado, Raul Jimenez celebrou o primeiro gol em Copas pela Seleção do México. (Foto: Divulgação/Fifa)

No vídeo

Antes do final do jogo, o brasileiro Wilton Pereira Sampaio, árbitro da partida, foi chamado pelo VAR para revisar uma disputa de bola entre Zwane e Alvarado. No lance, o jogador sul-africano deixou o braço no rosto do mexicano.

Na revisão, a falta foi confirmada e o árbitro brasileiro aplicou o segundo cartão vermelho do jogo para a África do Sul, agora para Zwane.

No final do jogo, sem o uso do VAR, César Montes foi expulso. O zagueiro do México "levantou" Mudau, defensor da África do Sul, e também deixou o jogo mais cedo. No final, vitória mexicana por 2 a 0.

Ficha técnica

México 2 x 0 África do Sul

Local: Estádio Azteca - Cidade do México

Data: 11.06.2026

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/BRA)

Assistentes: Bruno Pires (Fifa/BAR) e Bruno Boschilia (Fifa/BRA)

VAR: Nicolás Gallo (Fifa/COL)

Cartão amarelo: Brian Gutiérrez (México) | Sibisi, Mokoena (África do Sul)

Cartão vermelho: César Montes (México) | Zwane e Sithole (África do Sul)

Gols: Quiñones (8' 1ºT) e Raul Jimenez (21' 2ºT)

México: Raul Rangel; Israel Reyes, Cesar Montes, Johan Vásquez e Jesus Gallardo; Erik Lira (Edson Alvarez), Alvaro Fidalgo (Gilberto Mora) e Brian Gutierrez (Luís Chavez); Roberto Alvarado; Raul Jimenez (Armando Gonzalez) e Julian Quiñones (Vega). Téc.: Javier Aguirre.

África do Sul: Ronwen Williams; Okon, Mudau, Sibisi, Mbokazi e Modiba (Appollis); Mokoena, Sithole e Adams (Zwane); Lyle Foster (Mbatha) e Rayners (Makgopa). Téc.: Higo Broos.

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