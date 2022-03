Copa do Mundo 2022: Saiba a data do sorteio dos grupos do Mundial

O principal torneio de futebol no mundo ocorrerá neste ano. A Copa do Mundo 2022, será realizada no Qatar - ou Catar. As definições das chaves serão definidas no dia 1º de abril, após o 72º Congresso da Fifa, que está marcado para 31 de março de 2022, em Doha.

A Copa do Qatar será o último torneio com a presença de 32 seleções, já que em 2026 (que ocorrerá em conjunto com os Estados Unidos, Canadá e México) serão 48 equipes.

O sorteio dos grupos da Copa será realizado antes da repescagem para o torneio, que está marcada para junho, envolvendo quatro seleções: um representante da América do Sul (Conmebol), um da América do Norte/Central (Concacaf), um da Ásia (AFC) e o último da Oceania (OFC). Os confrontos ainda não foram definidos.

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com)