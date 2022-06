Copa do Mundo 2022: Gales classifica em jogo contra a Ucrânia; duas vagas ainda são disputadas

Com gol contra, a seleção do País de Gales derrotou a Ucrânia por 1x0 e se classificou para a Copa do Mundo no Qatar; com 30 seleções classificadas, restam apenas duas vagas para a competição

Gabriel Mansur