Copa do Mundo 2022: Contra Marrocos, Bélgica tenta superar críticas por desempenho na estreia

Apesar da vitória no jogo de estreia, a Bélgica não empolgou contra o Canadá. Agora, contra o Marrocos, neste domingo (27), às 10h, no Estádio Al Thumama, a seleção belga tem a chance de calar os críticos e, ainda por cima, garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022.

A Bélgica ainda deve entrar em campo sem o centroavante Lukaku, que se recupera de lesão. Com isso, o atacante Michy Batshuayi, autor do gol da vitória belga na estreia deve continuar comandando o ataque.

O desempenho da equipe foi tão abaixo que mesmo sendo eleito o melhor jogador da partida contra os canadenses, o meia Kevin de Bruyne criticou ter recebido a premiação. Segundo o atleta do Manchester City-ING, sua atuação foi ruim e afirmou ter levado a distinção apenas pelo nome.

Marrocos

Em um dos muitos 0 a 0 da primeira rodada, Marrocos empatou com a Croácia na estreia. Com o favoritismo belga no grupo, o resultado contra os atuais vice-campeões mundiais deixaram os marroquinos ainda vivos na busca pela vaga no mata-mata.

Para tentar surpreender a Bélgica, a equipe africana conta com o meia-atacante Hakim Ziyech, principal jogador do time.

Acompanhe a cobertura completa da Copa do Mundo do Catar pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

2ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2022

Data: 27 de novembro

Hora: 10h (de Brasília)

Local: Estádio Al Thumama, em Doha, Catar

Arbitragem: César Arturo Ramos (Mexico)

Auxiliares: Alberto Morín (Mexico) e Miguel Hernández (Mexico)

Quarto árbitro: Yoshimi Yamashita (Japão)

VAR: Fernando Guerrero (Mexico)

Prováveis escalações

Bélgica: Bélgica: Courtois; Dendoncker, Alderweireld e Vertonghen; Castagne, Tielemans, Witsel, De Bruyne e Carrasco; Hazard e Batshuayi. Técnico: Roberto Martínez.

Marrocos: Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd e Mazraoui; Amrabat, Ounahi e Amallah; Ziyech, Boufal) e En-Nesyri. Técnico: Walid Regragui.