Copa do Mundo 2022: Com amplo favoritismo, França encara a Polônia pelas oitavas de final

França e Polônia dão continuidade às oitavas de final da Copa do Mundo 2022, no Catar. A bola rola neste domingo (4), às 12h, no Estádio Al Thumama. O vencedor deste encontro encara quem se classificar de Inglaterra e Senelgal, nas quartas de final do Mundial. Confira agora a prévia desta partida, que tem os franceses como grandes favoritos.

França

Atual campeã e uma das principais candidatas ao título, a França chega para a partida vindo de derrota na última rodada da fase de grupos, para a Tunísia. Assim como outros classificados, os Bleus resolveram poupar os titulares, para evitar novas lesões, já que a equipe perdeu alguns jogadores antes (Benzema, Pogba e Kanté, por exemplo) e durante (Lucas Hernández e Nkunku) o torneio.

A França venceu os outros dois duelos do grupo D, contra Austrália e Dinamarca, em partidas que mostraram a força da Seleção. Apesar disso, o técnico Didier Deschamps pediu catela: "Eles têm jogadores experientes. Obviamente Lewandowski é o jogador que se destaca, um dos melhores atacantes do mundo", disse o técnico Didier Deschamps. "Não devemos subestimá-los."

Polônia

Já a Polônia chega às oitavas de final após uma primeira fase irregular. A equipe empatou com o México na estreia, venceu a Arábia Saudita por 2 a 0 em um jogo em que foi dominada, e foi sequer viu a cor da bola na derrota por 2 a 0 para a Argentina. Apesar da má impressão, o time chega como franco-atirador e sem a responsabilidade nas costas.

Quem não curtiu a ideia do amplo favoritismo francês foi o goleiro reserva, Kamil Grabara, que ironizou antes do duelo: "Estaremos preparados ao máximo para a partida. E assim a opinião pública afirma que temos um por cento de chance de eliminar a França? Legal, já é um por cento a mais do que se não tivéssemos passado da fase de grupos", afirmou o jogador.

Duelo de artilheiros

O confronto entre França e Polônia põe frente a frente dois dos principais atacantes da atualidade: o francês Kylian Mbappé e o polonês Robert Lewandowski. Mbappé, campeão do mundo em 2018, já tem três gols em três jogos neste Mundial. Enquanto Lewa encerrou o jejum e marcou o primeiro gol em Copas contra a Arábia Saudita. Quem levará a melhor?

Acompanhe a cobertura completa da Copa do Mundo do Catar pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

França x Polônia

Oitavas de final da Copa do Mundo 2022

Data: 04/12/2022

Horário: 12h

Local: Estádio Al Thumama

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)

Quarto árbitro: Kevin Ortega (Peru)

França: Lloris; Pavard, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappé; Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

Polônia: Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Zielinski, Bielik, Krychowiak, Frankowski; Milik, Lewandowski. Técnico: Czesław Michniewicz.