Clube mexicano divulga lesão do lateral Dani Alves, mas jogador desmente; vídeo

O lateral-direito Daniel Alves viveu uma situação inusitada nesta quinta-feira (29). O Pumas UNAM, clube do México em que o jogador brasileiro atua, divulgou um comunicado de uma lesão do atleta. Porém, minutos após a publicação, Dani desmentiu com bom humor:

"Como falamos no Brasil, vão zicar outro. Eu acho que a pessoa que escreveu isso (a nota do Pumas) não estava informada da real situação", disse Daniel. O Pumas inclusive apagou a publicação da lesão colateral medial do joelho direito.

Uma nova lesão comprometeria a participação de Daniel Alves na Copa do Mundo de 2022, no Catar, que já não é certa. A menos de 60 dias do pontapé inicial no Catar, o jogador disputa posição com os companheiros de posição Danilo, Emerson Royal e o zagueiro Roger Ibáñez, que pode fazer a função.