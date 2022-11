Brasil x Suíça: onde assistir o jogo da seleção brasileira hoje (28/11) pela Copa do Mundo 2022

As seleções Brasil x Sérvia disputam nesta segunda-feira (28/11) a 2ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Brasil x Suíça ao vivo?

A partida Brasil x Suíça pode ser assistida ao vivo pelos canais Globo, SporTV e SporTV 2, bem como pelo site Globo Esporte, pelo canal de Youtube Cazé TV e pelas plataformas GloboPlay e FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Brasil x Suíça chegam para o jogo?

A seleção brasileira iniciou sua jornada nesta Copa do Mundo com uma grande vitória de 2 a 0 contra a Sérvia.

Já a Suíça estreou na competição com uma vitória de 1 a 0 sobre Camarões.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Brasil: Alisson; Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Sandro; Fred, Casemiro; Raphinha, Paquetá, Vini Jr.; Richarlison. Técnico: Tite.

Suíça: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Suíça

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio 974, em Doha, no Catar

Data/Horário: 28 de novembro de 2022, 13h

Árbitro: Sem informações

Assistentes: Sem informações

Quarto árbitro: Sem informações

​VAR: Sem informações

Assistente VAR: Sem informações

Impedimento VAR: Sem informações

Auxílio VAR: Sem informações