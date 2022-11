Bélgica x Marrocos: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (27/11) pela Copa do Mundo 2022

As seleções Bélgica x Marrocos disputam neste domingo (27/11) a 2ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 10h (horário de Brasília), no Estádio Al Thumama, em Doha, Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Bélgica x Marrocos ao vivo?

A partida Bélgica x Marrocos pode ser assistida ao vivo pelos canais Globo e SporTV, bem como pelas plataformas GloboPlay e FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Bélgica x Marrocos​ chegam para o jogo?

A Bélgica venceu o Canadá por 1 a 0 em sua estreia na Copa do Mundo.

Já o Marrocos empatou sem gols com a Croácia no seu primeiro jogo.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Dendoncker; Meunier, Onana, Witsel, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi. Técnico: Roberto Martinez.

Marrocos: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Técnico: Walid Regragui.

FICHA TÉCNICA

Bélgica x Marrocos

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Al Thumama, em Doha, Catar

Data/Horário: 27 de novembro de 2022, 10h