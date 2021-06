Copa do Brasil, Série B e amistosos internacionais: saiba onde assistir aos jogos desta terça-feira

A semana de futebol no Brasil está agitada. Nesta terça-feira (1), Cianorte-PR e Santos duelam no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Mais tarde, às 21h30, o São Paulo visita o 4 de Julho, enquanto o Boavista recebe o Vasco da Gama pelo torneio nacional.

No Europa, seis amistosos internacionais movimentam o dia. Croácia e Armênia se enfrentam 13h. No mesmo horário o torcedor poderá acompanhar outros quatro jogos no Estádio TNT Sports. Às 15h45, a bola rola para Polônia e Rússia.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

13h - Croácia x Armênia Amistoso Internacional - Onde assistir: Estádio TNT Sports

13h - Eslováquia x Bulgária Amistoso Internacional - Onde assistir: Estádio TNT Sports

13h - Lituânia x Estônia Amistoso Internacional - Onde assistir: Estádio TNT Sports

13h - Macedônia do Norte x Eslovênia Amistoso Internacional - Onde assistir: Estádio TNT Sports

13h - Kosovo x San Marino Amistoso Internacional - Onde assistir: Estádio TNT Sports

15h45 - Polônia x Rússia Amistoso Internacional - Onde assistir: Estádio TNT Sports

16h30 – Vila Nova x Bahia Copa do Brasil - Onde assistir: SPORTV (menos para o estado de Goiás) e PREMIERE

19h – Cianorte-PR x Santos Copa do Brasil - Onde assistir: SPORTV (menos para o estado do Paraná) e PREMIERE

19h - Operário-PR x Guarani Brasileirão Série B - Onde assistir: PREMIERE

21h30 – 4 de Julho x São Paulo Copa do Brasil - Onde assistir: SPORTV (menos para o estado do Piauí) e PREMIERE

21h30 – Boavista x Vasco da Gama Copa do Brasil - Onde assistir: SPORTV e PREMIERE