Copa do Brasil: Fluminense goleia o Cruzeiro, no Mineirão, e avança às quartas de final

No estádio Mineirão, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 3 a 0, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Após um primeiro tempo sem gols, Jhon Arias abriu o placar na segunda etapa. Já no fim da partida, Cano fez mais um gol para a equipe carioca. Nos acréscimos, Nathan marcou o terceiro.

No placar agregado, 5 a 1 para o Fluminense. O Tricolor avança para as quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio da próxima etapa ocorrerá no fim de junho, e os jogos de ida serão disputados nos dias 27 e 28 de julho.