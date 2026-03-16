Quando vai ser a convocação final para Copa do Mundo? Seleção tem amistosos contra França e Croácia Antes, no dia 11 de maio serão inscritos 55 jogadores da seleção para a Copa do Mundo, chamada pelo coordenador de "lista larga" Estadão Conteúdo 16.03.26 16h42 Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (@rafaelribeirorio / CBF) O coordenador das seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, disse nesta segunda-feira, durante a apresentação da convocação do técnico Carlo Ancelotti, para os amistosos contra a França e Croácia, que a data da convocação final para a Copa do Mundo será feita no dia 18 de maio. O anúncio foi feito na sede da entidade que comanda o futebol, no Rio. Nesta reta final de preparação para definir os 26 nomes que vão disputar o torneio de seleções nos Estados Unidos, México e Canadá, o treinador italiano têm ido aos estádios para aumentar a sua observação sobre os atletas que ainda podem sonhar com a participação no Mundial. No dia 11 de maio serão inscritos 55 jogadores da seleção para a Copa do Mundo, chamada pelo coordenador de "lista larga". "No dia 18 de maio a divulgação da lista final dos convocados para a Copa do Mundo: 26 nomes", afirmou Rodrigo Caetano. Além de definir a data da convocação final, Rodrigo Caetano comentou sobre a preparação da seleção brasileira visando esta fase derradeira de preparação. O time nacional encara a França no dia 26 de março e cinco dias depois enfrenta a Croácia nos Estados Unidos. "Como todos sabem, nosso primeiro jogo será no dia 26 e iremos no dia 25 de Orlando para Boston, única e exclusivamente para o jogo e retornaremos após. Já no dia 31, o compromisso, no World Sgtadium, em Orlando, é diante dos croatas", disse. Caetano destacou ainda que vai estrear os novos uniformes nestes dois jogos preparatórios. Diante dos franceses, o Brasil vai entrar em campo de azul, enquanto que no amistoso contra a seleção da Croácia, a seleção vai jogar de amarelo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF seleção brasileira Copa do Mundo convocação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo se prepara em Curitiba para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão Equipe azulina permanece no Paraná após derrota para o Coritiba e faz preparação para o duelo da próxima quinta-feira (19) 16.03.26 12h52 FUTEBOL Contra o Remo, atacante Pedro pode alcançar marca histórica no Flamengo; saiba detalhes Atacante rubro-negro pode ultrapassa Gabigol e se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI 16.03.26 12h43 futebol Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão 16.03.26 11h13 futebol Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes 16.03.26 10h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 FUTEBOL Última chance a Neymar? Ancelotti convoca seleção brasileira para amistosos nos EUA Os amistosos do fim deste mês, contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, podem servir para tirar algumas dúvidas que ainda estão na cabeça do treinador italiano 16.03.26 8h42 futebol Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão 16.03.26 11h13 PÓS-JOGO Condé vê evolução no Remo apesar de nova derrota: 'mais agressiva' Técnico muda esquema com dois atacantes, elogia postura competitiva do Leão após revés para o Coritiba 15.03.26 22h07