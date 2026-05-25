Convocação da Colômbia conta com James, Arias, Carrascal e Richard Ríos para a Copa A equipe terá forte presença do futebol brasileiro no Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Estadão Conteúdo 25.05.26 16h28 Uma Colômbia com a marca do futebol brasileiro foi divulgada para a disputa da Copa do Mundo. Os 26 jogadores que vão defender a seleção nacional no torneio de seleções nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados nesta segunda-feira. Os destaques desta relação são Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo) e Richard Ríos (atualmente no Benfica, mas com passagem relevante na equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira). A legião de colombianos convocados que atua em território brasileiro ainda tem mais dois integrantes. O quarto nome da lista atende pelo nome de Andrés Gómez, e é uma das peças ofensivas utilizadas pelo técnico Renato Gaúcho no Vasco. O quinto é o meio-campista Juan Portilla, que defende as cores do Athletico-PR. Destaque na conquista da Libertadores de 2023 pelo Fluminense, Arias teve uma passagem de destaque no Brasil. Negociado com o futebol inglês, ele retornou para defender o Palmeiras e tenta reencontrar seu melhor momento com a camisa verde. Já o meia-atacante Carrascal, que chegou valorizado ao rubro-negro, e Richard Ríos, bastante conhecido do torcedor palmeirense, são mais dois trunfos que o treinador Néstor Lorenzo pretende apostar para desafiar o favoritismo de Portugal no Mundial. Além dos brasileiros, a Colômbia tem outros dois nomes de ponta para tentar fazer bonito na Copa: o experiente meia James Rodríguez, de 34 anos, e o atacante Luis Díaz, que brilhou no futebol da Inglaterra com a camisa do Liverpool, mas atualmente defende o Bayern de Munique. A Colômbia integra o Grupo K da Copa e faz a sua estreia contra o Uzbequistão, no dia 17 de junho, na Cidade do México. O segundo jogo acontece no dia 23, contra a República Democrática do Congo, em Akron, e a partida que encerra a fase de classificação do Mundial vai ser justamente contra a seleção portuguesa, no dia 27, em Miami. CONFIRA OS CONVOCADOS DA COLÔMBIA PARA A COPA Goleiros: Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield). Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes). Meio-campistas: Jefferson Lerma (Crystal Palace), Richard Ríos (Benfica), Jhon Arias (Palmeiras), Kevin Castaño (River Plate), Juan Fernando Quintero (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athlético-PR), Gustavo Puerta (Racing Santander), James Rodríguez (Minnesota United), Jorge Carrascal (Flamengo), Jaminton Campaz (Rosario Central). Atacantes: Luis Díaz (Bayern de Munique), Luis Suárez (Sporting), Jhon Córdoba (Krasnodar), Juan Camilo Hernández (Betis), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Colômbia convocação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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