Contratado em outubro, José Carlos Brunoro deixa o Cruzeiro e acerta com o Coritiba

O Cruzeiro não terá mais os serviços de José Carlos Brunoro como consultor de estratégia da Raposa. O executivo aceitou o convite para ser diretor de futebol do Coritiba, após a saída de Paulo Pelaipe do clube paranaense. A informação foi veiculada inicialmente por Nadja Mauad e confirmada pelo L!.

Brunoro chegou ao clube mineiro em outubro e mal implantou seus planos. Profissional reconhecido no mercado esportivo do país, Brunoro prestaria uma consultoria permanente no futebol e na parte administrativa do Cruzeiro, inicialmente até o final da Série B, trabalhando diretamente no planejamento e nas estratégias dos departamentos no dia a dia, além de auxiliar na integração das demais áreas. O executivo agora vai dar expediente no Coxa, que luta para não cair para a Série B no Brasileirão.