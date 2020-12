Contratação de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United é eleita a melhor da era Premier League

A contratação de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United, em 2003, foi eleita a melhor da história da Premier League pela emissora "Sky Sports". O português chegou aos Diabos Vermelhos com apenas 18 anos, vindo do Sporting (POR), e conquistou nove títulos pelo clube.

A lista, que contou com 20 atletas (veja abaixo a lista completa), teve nomes como Eric Cantona, Thierry Henry, Didier Drogba, Wayne Rooney, Mohamed Salah, Frank Lampard e Sergio 'Kun' Agüero.

Apresentador da "Sky Sports", Tom White lembrou que, à época da contratação do português, achava que o jogador não renderia o esperado no Old Trafford.

- Quando ele assinou, achei que ele era uma contratação ruim para o United. Então, de agora em diante, não dê ouvidos a uma palavra do que eu digo - disse White.

VEJA A LISTA COMPLETA DAS 20 MELHORES CONTRATAÇÕES DA PREMIER LEAGUE, DE ACORDO COM A SKY SPORTS

1º: Cristiano Ronaldo2º: Thierry Henry3º: Eric Cantona4º: Frank Lampard5º: Roy Keane6º: Didier Drogba7º: Sol Campbell8º: Wayne Rooney9º: Vincent Kompany10º: Alan Shearer11º: Mohamed Salah12º: N'Golo Kanté13º: Dennis Bergkamp14º: Virgil van Dijk15º: Gianfranco Zola16º: David Silva17º: Patrick Vieira18º: Eden Hazard19º: Sergio Agüero20º: Petr Cech