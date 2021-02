Contra tudo, por todos: Vasco luta contra seus próprios dramas para vencer o Corinthians

O Vasco entra em campo neste domingo precisando vencer o Corinthians para se colocar em condição viável para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda mais depois da vitória do Bahia sobre o Fortaleza. O problema é que o time de São Januário coleciona problemas a superar. E a vitória precisa acontecer, a despeito de todos eles.

O primeiro é a provável ausência de Benítez. O sopro de criatividade da equipe pode não ficar nem no banco de reservas. Significa que um dos times que menos produz oportunidades na temporada terá de fazê-lo mesmo sem o argentino.

A defesa também precisa melhorar subitamente. O número de gols sofridos, assim como o time como um todo, é dos piores da competição. Se deverá ser difícil fazer, o primeiro passo para vencer será não levar gols.

A óbvia pressão também pesa, e muito. Até o artilheiro do time falhou no último jogo, ao chutar para fora o pênalti cobrado. O Vasco precisa de Germán Cano. Precisa também se reerguer psicologicamente. A expressão corporal dos jogadores cruz-maltinos no segundo gol do Colorado, na rodada passada, denotou abatimento.

Ainda tem um tabu duro a ser quebrado. As dificuldades existem. Mas a alarmante necessidade de vencer também.