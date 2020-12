Contra o Santos, Ceni terá zaga inédita e pode optar por dupla mais utilizada por Dome no Flamengo

O Flamengo cumpriu uma meta a curto prazo com Rogério Ceni, no último sábado: não sofreu gols pela primeira vez depois de nove jogos consecutivos. E a missão agora será preparar a equipe com uma nova dupla de zaga sob o comando do treinador. Isso porque, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, parceiros nos dois últimos jogos, não poderão atuar juntos contra o Santos, neste domingo, uma vez que o camisa 2 está suspenso.

Caso Ceni siga as suas primeiras preferências quanto à quarta zaga, Léo Pereira é quem deve ser o escolhido para formar a dupla ao lado de Rodrigo Caio - o único incontestável no setor mais frágil do time. Ambos são responsáveis, inclusive, pela formação da zaga mais utilizada no Flamengo desde o início do Brasileirão: sete vezes.

Neste recorte, todas as setes vezes em que Rodrigo Caio e Léo Pereira jogaram foram com Domènec Torrent. Com Ceni seria algo inédito, sobretudo por Caio só ter retornado de lesão na última semana.

Para engrenar: Rodrigo Caio vai para o seu terceiro jogo consecutivo após recuperar-se de lesão (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Natan e Thuler são outras opções para enfrentar o Santos. Rogério terá a sua primeira semana cheia para treinamentos desde que chegou ao Fla e, assim, tempo suficiente para avaliar o parceiro adequado de Rodrigo Caio a fim de parar Marinho & Cia.

Sobre Natan, aliás, Ceni foi questionado a respeito do porquê o promissor defensor tem tido pouco espaço sob o seu comando - até aqui, foram apenas 45 minutos, diante do Atlético-GO, no empate em 1 a 1.

- Natan é um jogador que observo todos os dias, vem crescendo, dou o máximo de atenção. Quando estiverem (referindo-se também a Ramon) prontos, vão ser usados. Sei como funciona o Flamengo e dessa tradição com os jogadores de base. Estando no momento correto, pretendo utilizá-los.

Em tempo: o jogo entre Flamengo e Santos será às 16h deste domingo e válido pela 25ª rodada do Brasileiro.

Veja as duplas de zaga utilizadas pelo Flamengo nas Eras Dome e Ceni:

ERA DOMÈNEC TORRENTFlamengo 0 x 1 Atlético-MG (Brasileiro) - Rodrigo Caio e Léo PereiraAtlético-GO 3 x 0 Flamengo (Brasileiro) - Léo Pereira e Gustavo HenriqueCoritiba 0 x 1 Flamengo (Brasileiro) - Rodrigo Caio e Léo PereiraFlamengo 1 x 1 Grêmio (Brasileiro) - Rodrigo Caio e Léo PereiraFlamengo 1 x 1 Botafogo (Brasileiro) - Rodrigo Caio e Léo PereiraSantos 0 x 1 Flamengo (Brasileiro) - Rodrigo Caio e Gustavo HenriqueBahia 3 x 5 Flamengo (Brasileiro) - Rodrigo Caio e Léo PereiraFlamengo 2 x 1 Fortaleza (Brasileiro) - Rodrigo Caio e Gustavo HenriqueFluminense 1 x 2 Flamengo (Brasileiro) - Rodrigo Caio e Gustavo HenriqueCeará 2 x 0 Flamengo (Brasileiro) - Léo Pereira e Gustavo HenriqueDel Valle 5 x 0 Flamengo (Libertadores) - Rodrigo Caio e Léo PereiraBarcelona 1 x 2 Flamengo (Libertadores) - Rodrigo Caio e Léo PereiraPalmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileiro) - Natan e OtávioFlamengo 4 x 0 Del Valle (Libertadores) - Natan e NogaFlamengo 3 x 1 Athletico-PR (Brasileiro) - Natan e NogaFlamengo 3 x 0 Sport (Brasileiro) - Natan e Gustavo HenriqueVasco 1 x 2 Flamengo (Brasileiro) - Léo Pereira e Gustavo HenriqueFlamengo 2 x 1 Goiás (Brasileiro) - Natan e Gustavo HenriqueFlamengo 1 x 1 Red Bull Bragantino (Brasileiro) - Léo Pereira e ThulerCorinthians 1 x 5 Flamengo (Brasileiro) - Natan e Gustavo HenriqueFlamengo 3 x 1 Junior Barranquilla (Libertadores) - Léo Pereira e ThulerInternacional 2 x 2 Flamengo (Brasileiro) - Natan e Gustavo HenriqueAthletico-PR 0 x 1 Flamengo (Copa do Brasil) - Noga e Léo PereiraFlamengo 1 x 4 São Paulo (Brasileiro) - Natan e Gustavo HenriqueFlamengo 3x2 Athletico-PR (Copa do Brasil) - Thuler e Léo PereiraAtlético-MG 4x0 Flamengo (Brasileiro) - Natan e Gustavo Henrique

ERA ROGÉRIO CENI

Flamengo 1x2 São Paulo (Copa do Brasil) - Gustavo Henrique e Léo PereiraFlamengo 1x1 Atlético-GO (Brasileiro) - Gustavo Henrique e Léo PereiraSão Paulo 3x0 Flamengo (Copa do Brasil) - Thuler e Léo Pereira​Flamengo 3x1 Coritiba (Brasileiro) - Thuler e Léo Pereira​Racing 1x1 Flamengo (Libertadores) - Thuler e Léo PereiraFlamengo 1(3)x(5)1 Racing (Libertadores) - Rodrigo Caio e Gustavo HenriqueBotafogo 0x1 Flamengo (Brasileiro) - Rodrigo Caio e Gustavo Henrique

A quantidade de jogos das duplas utilizadas:

Rodrigo Caio e Léo Pereira - 7 jogos Natan e Gustavo Henrique - 6 jogos Thuler e Léo Pereira - 6 jogos Gustavo Henrique e Léo Pereira - 5 jogosRodrigo Caio e Gustavo Henrique - 5 jogos Noga e Natan - 2 jogos