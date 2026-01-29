'Contato não foi suficiente': CBF mostra áudio do VAR de lance de Arrascaeta no MorumBis O Flamengo deixou o campo bastante irritado com a arbitragem. O clube rubro-negro reclama de um possível pênalti de Alan Franco em Arrascaeta, já na reta final do duelo Estadão Conteúdo 29.01.26 13h28 A CBF divulgou nesta quinta-feira, 29, o áudio do VAR do lance polêmico envolvendo o meia Arrascaeta na partida da última quarta-feira, no Morumbis. O São Paulo bateu o Flamengo por 2 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo deixou o campo bastante irritado com a arbitragem. O clube rubro-negro reclama de um possível pênalti de Alan Franco em Arrascaeta, já na reta final do duelo. No lance em questão, após rebote do goleiro Rafael, o uruguaio chegou para finalizar para o gol, mas se desequilibrou na disputa com o defensor são-paulino. O árbitro do jogo, Wilton Pereira Sampaio, não assinalou penalidade máxima. O VAR concordou com a decisão de campo, de modo que o juiz não se dirigiu para a cabine de vídeo para analisar a jogada. Árbitro: (Falando aos jogadores) Só vai checar e acabou (o jogo). VAR: Qual o questionamento deles (jogadores), Wilton? Árbitro: Falaram que ele (Arrascaeta) foi calçado antes. Para mim, ele chuta, depois tem o contato. Ação de jogo. VAR: (Analisando a imagem) Perna esquerda, vamos só ver com mais calma. Olha o pé. Pé esquerdo com pé esquerdo. Árbitro: Essa carga, esse contato, não foi suficiente para mim. VAR: Pode seguir, tá? Pode seguir. Segue decisão de campo. Ele não muda a passada. O Arrascaeta, quando vai fazer o chute, põe a perna para trás e bate na perna do São Paulo, e mesmo assim conclui a jogada. Árbitro: (Falando aos jogadores) O defensor não impacta no chute do Arrascaeta. O meia uruguaio detalhou o lance polêmico após a partida e discordou da decisão tomada por Wilton Pereira Sampaio. "O cara encosta no meu pé na hora de chutar e me tira totalmente de bater 100% na bola. A bola muda de direção, e a velocidade do chute dá para ver também que não sai como eu quero", disse Arrascaeta ao SporTV. "O lance era muito fácil para fazer o gol. E é uma jogada que precisa ser bem analisada, porque define o resultado do jogo. Poderíamos ter um empate que nos ajudaria. Foi estranho, porque o árbitro nem foi olhar o lance. Ficamos tristes pelo que aconteceu. Vimos depois as imagens e tem o toque. Não entra na minha cabeça como pode ser que um toque no pé nesse momento não interfere na finalização da jogada", concluiu o uruguaio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol VAR áudio Arrascaeta São Paulo Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Leão, foi ruim o que poderia ter sido pior 29.01.26 13h57 Adrenalina Futuro Brilhante promove 1° Torneio de Vôlei de Quadra com foco na prevenção da violência sexual Programação será no dia 7 de fevereiro, a partir das 8h. 29.01.26 12h39 futebol Portel entrega Centro Esportivo e caiaques para fomentar o esporte na cidade Município comemorou 268 anos na última semana e celebrou com a entrega de espaços esportivos 29.01.26 12h38 Mais esportes Paraense conquista duas medalhas de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu Ivan Leal foi um dos destaques da disputa e saiu com o 'double gold' 29.01.26 12h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Justiça Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia 29.01.26 9h35 DEU LEÃO DA BARRA Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador 28.01.26 21h01 COLETIVA Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão 28.01.26 22h39 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira 29.01.26 7h00