'Contato não foi suficiente': CBF mostra áudio do VAR de lance de Arrascaeta no MorumBis

A CBF divulgou nesta quinta-feira, 29, o áudio do VAR do lance polêmico envolvendo o meia Arrascaeta na partida da última quarta-feira, no Morumbis. O São Paulo bateu o Flamengo por 2 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo deixou o campo bastante irritado com a arbitragem. O clube rubro-negro reclama de um possível pênalti de Alan Franco em Arrascaeta, já na reta final do duelo. No lance em questão, após rebote do goleiro Rafael, o uruguaio chegou para finalizar para o gol, mas se desequilibrou na disputa com o defensor são-paulino.

O árbitro do jogo, Wilton Pereira Sampaio, não assinalou penalidade máxima. O VAR concordou com a decisão de campo, de modo que o juiz não se dirigiu para a cabine de vídeo para analisar a jogada.

Árbitro: (Falando aos jogadores) Só vai checar e acabou (o jogo).

VAR: Qual o questionamento deles (jogadores), Wilton?

Árbitro: Falaram que ele (Arrascaeta) foi calçado antes. Para mim, ele chuta, depois tem o contato. Ação de jogo.

VAR: (Analisando a imagem) Perna esquerda, vamos só ver com mais calma. Olha o pé. Pé esquerdo com pé esquerdo.

Árbitro: Essa carga, esse contato, não foi suficiente para mim.

VAR: Pode seguir, tá? Pode seguir. Segue decisão de campo. Ele não muda a passada. O Arrascaeta, quando vai fazer o chute, põe a perna para trás e bate na perna do São Paulo, e mesmo assim conclui a jogada.

Árbitro: (Falando aos jogadores) O defensor não impacta no chute do Arrascaeta.

O meia uruguaio detalhou o lance polêmico após a partida e discordou da decisão tomada por Wilton Pereira Sampaio. "O cara encosta no meu pé na hora de chutar e me tira totalmente de bater 100% na bola. A bola muda de direção, e a velocidade do chute dá para ver também que não sai como eu quero", disse Arrascaeta ao SporTV.

"O lance era muito fácil para fazer o gol. E é uma jogada que precisa ser bem analisada, porque define o resultado do jogo. Poderíamos ter um empate que nos ajudaria. Foi estranho, porque o árbitro nem foi olhar o lance. Ficamos tristes pelo que aconteceu. Vimos depois as imagens e tem o toque. Não entra na minha cabeça como pode ser que um toque no pé nesse momento não interfere na finalização da jogada", concluiu o uruguaio.