Construção da Arena MRV completa 200 dias de trabalhos e avança para a fase de edificações

O sonho do atleticano de ver a Arena MRV pronta avança a passos largos. As obras da futura casa do Galo chegam a 200 dias nesta 5ª feira (5) e, com as obras sendo executadas rigorosamente em dia, cada obstáculo superado torna-se importante para que o torcedor comece a vibrar com alegria nas vitórias em sua casa própria. Várias etapas da construção da Arena MRV estão sendo cumpridas desde o início das atividades de limpeza do terreno e terraplenagem, em 20 de abril. Com as máquinas em campo, já foram escavados 380 mil m³ do terreno, o equivalente a 152 piscinas olímpicas, e o aterro chegou a 285 mil m³ de terra. A montagem do ARMCO, responsável pela captação das águas pluviais e canalização do córrego Tejuco que corta o terreno, alcançou 260 metros e está quase concluída. As contenções do terreno também já estão em fase final. -É um empreendimento de grande porte, e estamos cumprindo muito bem cada etapa. Já são 82% de terraplenagem concluída, as contenções e fundações sendo feitas no prazo e agora nos preparamos para receber o que chamamos de superestruturas, que são essenciais para começar a dar 'cara' ao estádio-afirma o CEO da Arena MRV, Bruno Muzzi. Mesmo com a obra ainda no início, a Arena MRV destaca-se também na formação de novos postos de trabalho. Somente nesses 200 primeiros dias foram criados mais de 500 empregos diretos e indiretos. Atualmente, cerca de 300 empregados estão atuando no empreendimento, e a expectativa é de que, no pico da obra, estejam trabalhando em torno de 700 operários. Os próximos 200 dias O alvará que autorizou o início das fundações e edificações da Arena MRV foi liberado no dia 4 de setembro. Pelo cronograma, nos próximos 200 dias é previsto o início das montagens dos pré-moldados de concreto e das estruturas metálicas, além da continuidade dos trabalhos de fundação profunda e instalação de 400 blocos da fundação rasa. Uma preocupação constante da Massa é sobre a continuidade dos trabalhos no período de chuvas que se aproxima. O diretor de Engenharia da Arena MRV, Carlos Antônio Pinheiro, explica sobre como foi feito o planejamento para que as obras continuem nesse período:

-Fizemos todo o projeto pensando também na época da chuva. Além de abrirmos outras frentes de trabalho, como as fundações, calculamos a continuidade do serviço de terraplenagem com base na média histórica de chuva desse período. Com esse cálculo, conseguimos planejar quantos dias efetivos de terraplenagem teremos, sem prejudicar o cronograma final-disse. Cadeiras e camarotes Um dos principais ativos para que as obras da Arena MRV continuem a serem realizadas no prazo é a venda das cadeiras e camarotes, iniciadas a cerca de três semanas. A venda das cadeiras está sendo considerada dentro da expectativa, com mais de mil unidades comercializadas, e a de camarotes um grande sucesso, com 92% das unidades já reservadas. -Sabemos o quanto o torcedor do Atlético é engajado. A Massa entende a importância da venda dessas áreas e está ajudando na conclusão do sonho de ver a Arena MRV pronta. Importante ressaltar que ainda temos cadeiras desse primeiro lote à venda com condições especiais- afirma o gerente de Marketing da Arena MRV, João Márcio Coelho Jr. O torcedor que adquirir uma cadeira cativa na Arena MRV poderá assistir a todos os jogos oficiais com mando do Galo por 15 anos, na arquibancada oeste inferior, sem precisar adquirir ingressos, com conforto e uma excelente vista do campo. A Arena MRV financia em 5, 10, 15 ou 20 vezes, sem juros, e em 30 vezes, com juros. Pelo Banco BMG, o financiamento será em 36, 48 ou 60 vezes. Como o prazo para a análise de crédito é de até 5 dias úteis, é recomendável que o atleticano abra sua conta com antecedência. O proprietário de uma cadeira cativa na Arena MRV terá ainda preferência na compra de ingressos para shows e eventos durante toda a vigência do contrato. Para adquirir a cadeira cativa, só acessar www.arenamrv.com.br. Centro de Experiências Inaugurado em 26 de setembro, o Centro de Experiências da Arena MRV é um grande sucesso. Mais de três mil visitantes já vivenciaram a sensação de como será estar na futura casa do Galo. Nos 350 m² do espaço há uma maquete 3D, que simula como será em dia de jogos e eventos na Arena MRV, um vídeo em 180°, um camarote modelo, uma incrível experiência em realidade virtual e uma loja que comercializa produtos oficiais e licenciados da Arena MRV e do Atlético. Além disso, fica guardado para o final um dos pontos altos da visita: um deck para que o torcedor acompanhe as obras da Arena MRV. Os ingressos custam R$30 sem a experiência de realidade virtual. Com essa experiência de imersão, o valor do ingresso é R$40. Sócios GNV têm 50% de desconto, além de preços especiais na loja do Centro de Experiências. Para mais informações, acesse www.arenamrv.com.br.