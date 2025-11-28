Conselheiros do São Paulo pedem a renúncia imediata de Julio Casares da presidência O documento tem 41 signatários. A manifestação foi produzida por dois grupos políticos de oposição, mas dissidentes de outros movimentos apoiam o pedido de renúncia informalmente Estadão Conteúdo 28.11.25 17h18 Julio Casares (Instagram @juliocasares_sp) Um grupo de conselheiros da oposição do São Paulo quer o impeachment do presidente Julio Casares do cargo. Membros do Conselho Deliberativo enviaram uma manifestação ao mandatário nesta sexta-feira, exigindo "renúncia imediata". O documento tem 41 signatários. A manifestação foi produzida por dois grupos políticos de oposição, mas dissidentes de outros movimentos apoiam o pedido de renúncia informalmente. O Conselho é composto por 252 membros, sendo 100 eleitos e 152 vitalícios. Considerando os indivíduos que apoiam a renúncia de maneira informal, 160 conselheiros estão a favor da saída de Julio Casares do cargo. "A presente solicitação se fundamenta em sucessivos episódios que, ao longo de sua gestão, comprometeram gravemente a estabilidade institucional, financeira e esportiva da entidade. Os recorrentes déficits anuais, produzidos em grande parte pelo descontrole absoluto das despesas - especialmente no departamento de futebol - configuram, em diversas ocasiões, situações enquadráveis como gestão temerária", diz trecho do documento. "A consequência direta desses desequilíbrios foi o aumento exponencial do endividamento, levando o clube à beira de uma condição insustentável. No campo esportivo, os resultados apresentados estão muito aquém do que se esperaria de um clube com a grandeza do São Paulo Futebol Clube, sobretudo diante dos vultosos investimentos realizados", afirmam os conselheiros da oposição. A atitude dos opositores ocorre um dia depois da goleada sofrida pelo São Paulo por 6 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o clube paulista anunciou que Carlos Belmonte, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi não fazem mais parte do departamento de futebol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Julio Casares conselheiros renúncia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00