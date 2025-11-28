Conselheiros do São Paulo pedem a renúncia imediata de Julio Casares da presidência

Um grupo de conselheiros da oposição do São Paulo quer o impeachment do presidente Julio Casares do cargo. Membros do Conselho Deliberativo enviaram uma manifestação ao mandatário nesta sexta-feira, exigindo "renúncia imediata".

O documento tem 41 signatários. A manifestação foi produzida por dois grupos políticos de oposição, mas dissidentes de outros movimentos apoiam o pedido de renúncia informalmente.

O Conselho é composto por 252 membros, sendo 100 eleitos e 152 vitalícios. Considerando os indivíduos que apoiam a renúncia de maneira informal, 160 conselheiros estão a favor da saída de Julio Casares do cargo.

"A presente solicitação se fundamenta em sucessivos episódios que, ao longo de sua gestão, comprometeram gravemente a estabilidade institucional, financeira e esportiva da entidade. Os recorrentes déficits anuais, produzidos em grande parte pelo descontrole absoluto das despesas - especialmente no departamento de futebol - configuram, em diversas ocasiões, situações enquadráveis como gestão temerária", diz trecho do documento.

"A consequência direta desses desequilíbrios foi o aumento exponencial do endividamento, levando o clube à beira de uma condição insustentável. No campo esportivo, os resultados apresentados estão muito aquém do que se esperaria de um clube com a grandeza do São Paulo Futebol Clube, sobretudo diante dos vultosos investimentos realizados", afirmam os conselheiros da oposição.

A atitude dos opositores ocorre um dia depois da goleada sofrida pelo São Paulo por 6 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta sexta-feira, o clube paulista anunciou que Carlos Belmonte, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi não fazem mais parte do departamento de futebol.