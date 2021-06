Conmebol divulga comunicado sobre testes de covid-19 para Copa América

A Conmebol disponibilizou nesta quinta-feira um comunicado com um balanço dos testes de Covid-19 feitos para a Copa América 2021, que está acontecendo no Brasil. A entidade informou que foram feitos 5458 testes tipo RT-PCR e que 65 tiveram resultados positivos. De acordo com a Confederação, os infectados são, em sua maioria, membros da Conmebol, das equipes de árbitros e dos estádios, o que diverge dos números apresentados pelo Ministério da Saúde.

No balanço apresentado pela Conmebol, apenas 19 dos casos confirmados de Covid-19 fazem parte das delegações oficiais. Já o Ministério da Saúde do Brasil informou que 33 dos casos positivos até terça-feira eram de jogadores e delegações oficias. Quando a pasta divulgou os dados, o número total de infectados era de 53 pessoas.

A Conmebol também afirmou que está comprometida com a aplicação dos protocolos de segurança. A entidade também informou que mantém um "canal de comunicação" com as autoridades sanitárias e que segue vacinando os membros do que eles chama de "família do futebol".

A bola da Copa América volta a rolar neta quinta-feira com os confrontos entre Colômbia e Venezuela, às 18h, e Brasil e Perú, às 21h.