Conmebol divulga áudio do VAR em lance de pênalti para Palmeiras: 'Toca de maneira imprudente' Estadão Conteúdo 17.04.26 9h22 A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira, o áudio sobre o lance que determinou a vitória de 2 a 1 do Palmeiras sobre o Sporting Cristal, em jogo realizado na noite desta quinta-feira, em São Paulo, pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores. Após analisar o lance no monitor de vídeo, o juiz Piero Maza conversou Juan Lara, responsável pelo VAR. A marcação da penalidade ocorreu quando o palmeirense Arthur recebeu um contato de Cuenca e caiu dentro da área. O árbitro de campo optou por dar sequência ao ,jogo e não marcou nada. Logo depois, porém, ele foi chamado para olhar o lance no monitor. "Ambos correndo, mas o de verde tem a bola à frente, e o outro toca por trás e o faz cair, de maneira imprudente", afirmou Lara no áudio divulgado pela entidade que comanda o futebol sul-americano. Na conversa, o árbitro da cabine reforçou o seu ponto de vistas ao afirmar que a "bola está à frente do jogador de verde, e o de azul claro calça a perna dele de maneira imprudente." A partir daí, saiu a determinação de marcar a penalidade. "Perfeito. Pênalti sem cartão", afirmou Maza. Com a confirmação da vitória de 2 a 1, o Palmeiras, além de assegurar a primeira vitória nesta edição da Libertadores, garantiu também a liderança do Grupo F. O time do técnico Abel Ferreira contabiliza quatro pontos em dois jogos. Sporting Cristal e Cerro Porteño vêm empatados na sequência (três pontos) e o Junior Barranquilla figura na lanterna da chave com um empate em duas partidas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Conmebol áudio VAR pênalti Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07 futebol Eliminado da Copa Norte, Remo tem mais derrotas que vitórias Time azulino, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda busca regularidade na temporada 16.04.26 12h32 mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Bundesliga e AFC Champions League movimentam o futebol nesta sexta-feira 17.04.26 7h00 FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07 Futebol Expulso na Copa Norte, Poveda vira desfalque do Remo na Série A Atacante cumpre suspensão no Brasileirão, já que competições da CBF são integradas no sistema disciplinar 16.04.26 20h11