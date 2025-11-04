Conmebol define horário da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo em Lima Estadão Conteúdo 04.11.25 11h43 O Flamengo jogará contra o Chelsea na próxima rodada (X/ @Flamengo) A Conmebol definiu nesta terça-feira o horário do jogo decisivo da Copa Libertadores, que terá Palmeiras e Flamengo na disputa pelo título de campeão. De acordo com comunicado da entidade, o confronto, marcado para o dia 29 de novembro, será realizado às 18h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Lima, capital do Peru. VEJA MAIS Libertadores: quanto custa para ir à final Palmeiras x Flamengo em Lima? Palmeiras x Flamengo: Conmebol define uniformes das equipes na final da Libertadores O encontro será uma reedição da final do torneio continental de 2021. Na ocasião, o duelo foi disputado no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, e o time paulista deu a volta olímpica ao derrotar o rival carioca pelo placar de 2 a 1. A disputa pelo troféu deste ano tem um sabor especial para os clubes brasileiros, já que quem vencer o confronto vai se tornar o primeiro time do País a ser tetracampeão da Libertadores. As duas equipes se credenciaram para a final após dois jogos tensos nos confrontos de ida e volta das semifinais. O Flamengo despachou o Racing, da Argentina, ao vencer o primeiro duelo no Rio por 1 a 0. Na volta, a equipe do técnico Filipe Luís segurou o empate sem gols em Avellaneda. Neste confronto, o time carioca teve um jogador expulso (Gonzalo Plata) no início do segundo tempo. Já o Palmeiras contou com uma reviravolta épica para confirmar a sua presença nesta final. Em Quito, o conjunto paulista amargou uma derrota de 3 a 0. No segundo jogo, apoiado pela força da sua torcida no Allianz, a equipe do técnico Abel Ferreira goleou o rival equatoriano por 4 a 0 e garantiu a classificação para decidir o título. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Conmebol, final Libertadores horário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Marcelo Rangel supera lesão, volta a jogar pelo Remo e mira o acesso: 'Oportunidade única' Jogador azulino disse que o clube tem condições até de brigar pelo título 04.11.25 12h29 Futebol Remo tem dois desfalques importantes no duelo de 'seis pontos' contra o Novorizontino-SP Partida ocorre neste sábado (8), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo 04.11.25 12h29 MMA Sport Club Campeão do UFC, Alex Poatan ‘fica pequeno’ ao lado de Zlatan Ibrahimovic 04.11.25 10h50 Futebol Leão, quem disse que seria fácil? 04.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Acorda Leão UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição. 04.11.25 10h19 Futebol Pelo menos oito clubes estão na briga pelo acesso; Remo é um dos favoritos Faltam apenas três rodadas para a definição dos quatro melhores times da Série B, que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2026 04.11.25 10h09 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 Futebol Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante' Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9) 04.11.25 11h34