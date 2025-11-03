Palmeiras x Flamengo: Conmebol define uniformes das equipes na final da Libertadores Estadão Conteúdo 03.11.25 22h38 Palmeiras e Flamengo já sabem como entrarão em campo em Lima, no Peru, na final da Libertadores. Diferentemente da última decisão entre as equipes, em 2021, a Conmebol definiu que os uniformes principais alviverde e rubro-negro serão utilizados no dia 29 de novembro. A informação foi divulgada pela confederação nesta segunda-feira, a pouco menos de um mês do duelo. Com a melhor campanha, o Palmeiras já tinha ciência de que jogaria, independentemente do outro lado, com seu uniforme principal. O Flamengo, no entanto, recorreu à Conmebol e solicitou que entrasse em campo com sua camisa 1, em vez da secundária branca - utilizada no duelo de volta das quartas de final com o River Plate. Vale destacar, ainda, que o Palmeiras entrará em campo com o shorts branco, enquanto o Flamengo utilizará o preto na decisão. Anteriormente, a Conmebol obrigava o "Time B" da final, com a pior campanha, a entrar em campo com cores claras ou seu uniforme secundário, caso o "mandante" atuasse com tons escuros - como é o caso do Palmeiras. Este item foi retirado do regulamento da Libertadores e, portanto, permitiu que os cariocas fizessem essa escolha junto à Conmebol. Na semana da decisão, Conmebol, arbitragem e clube terão uma reunião para alinhar os detalhes da partida. Nesse encontro, caso as partes entendam que o uniforme podem ser facilmente confundidos e que não há um contraste necessário, o Flamengo deverá atuar com sua segunda camisa. Entretanto, isto não deve ocorrer: neste ano, nos dois confrontos entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, foi utilizada a mesma combinação de camisas definidas para a final. Os times vão reeditar a final de 2021, quando o Palmeiras derrotou o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu, e conquistou o seu terceiro título da Libertadores. Na ocasião, os cariocas tiveram de jogar com o uniforme branco, pela obrigatoriedade imposta pelo regulamento da Conmebol. O time rubro-negro foi campeão no ano seguinte e, agora, um dos dois se tornará o primeiro clube do Brasil a conquistar por quatro vezes a Glória Eterna. Dono da melhor campanha, o Palmeiras terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e despachou com facilidade Universitário, nas oitavas de final, e River Plate, nas quartas. A semifinal foi marcada por uma virada épica no confronto com a LDU, com o time de Abel Ferreira vencendo por 4 a 0 no Allianz Parque depois de perder por 3 a 0 na altitude de Quito, no Equador. Já o Flamengo teve campanha irregular na fase de grupos e se classificou em segundo na sua chave, ficando atrás da LDU. Os cariocas eliminaram o Internacional nas oitavas e passaram pelo Estudiantes, nos pênaltis, nas quartas. Já na semi, o time rubro-negro passou pelo Racing depois de vencer no Rio e segurar o empate em 0 a 0 com um jogador a menos na Argentina. 