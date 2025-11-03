Libertadores: quanto custa para ir à final Palmeiras x Flamengo em Lima? Estadão Conteúdo 03.11.25 19h23 Torcedores de Palmeiras e Flamengo terão, a partir deste sábado, acesso à venda dos ingressos para a final da Libertadores, que ocorre em Lima, no Peru, em 29 de novembro. Será a segunda vez que o estádio da capital peruana recebe a partida decisiva da temporada, desde que a Conmebol passou a adotar o modelo de jogo único para a decisão. A venda dos ingressos será realizada pela empresa brasileira Imply ElevenTickets. Até esta quarta-feira, apenas torcedores peruanos, com cartões de crédito Mastercard emitidos pelo banco BBVA, têm acesso à pré-venda. Os valores iniciais da entrada vão de R$ 1 mil a R$ 1,7 mil. Palmeirenses, flamenguistas ou quaisquer outros torcedores que queiram ir à final deverão estar preparados para desembolsar alguns milhares de reais com passagens, deslocamento e, eventualmente, hospedagem. Há a possibilidade de ir a Lima por meio de avião, ônibus ou carro pessoal. Do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, os voos de ida e volta variam de R$ 4 mil a mais de R$ 9 mil. Quanto maior valor, mais rápida será a viagem até a capital peruana. O cenário se repete para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, em que as passagens variam de R$ 5,1 mil a até R$ 15 mil, no cenário em que o torcedor chegue a Lima na manhã de sábado, somente para a final. Pela estrada, a única opção de ônibus é proporcionada pela Trans Acreana. Não há viagens diárias, e a ida deverá ocorrer, obrigatoriamente, em 20 de novembro, seja de São Paulo ou do Rio. São cinco dias e meio de viagem, e mais de seis mil quilômetros percorridos no período. A volta será em 11 de dezembro e o custo pelas duas passagens é de R$ 2,6 mil, sem considerar taxas. Também é possível percorrer esse trajeto por conta própria. Sem paradas, um trajeto de São Paulo leva cerca de 65 horas. Esse número sobe para 70 horas se o torcedor partir do Rio. Considerando o custo do combustível, e a quilometragem percorrida, seriam gastos mais de R$ 4 mil com a ida e a volta de Lima. A Conmebol também autorizou a Absolut Sport, empresa parceira da entidade, a comercializar pacotes de hospitalidade, que inclui ingresso, seguro-viagem e serviços como alimentação e traslado ao estádio. O preço desses pacote parte de R$ 3,6 mil, mas podem superar R$ 15 mil com as passagens de ida e volta, partindo de São Paulo ou Rio, com destino a Lima. Os times vão reeditar a final de 2021, quando o Palmeiras derrotou o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu, e conquistou o seu terceiro título da Libertadores. O time rubro-negro foi campeão no ano seguinte e, agora, um dos dois se tornará o primeiro clube do Brasil a conquistar por quatro vezes a Glória Eterna. Dono da melhor campanha, o Palmeiras terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e despachou com facilidade Universitário, nas oitavas de final, e River Plate, nas quartas. A semifinal foi marcada por uma virada épica no confronto com a LDU, com o time de Abel Ferreira vencendo por 4 a 0 no Allianz Parque depois de perder por 3 a 0 na altitude de Quito, no Equador. Já o Flamengo teve campanha irregular na fase de grupos e se classificou em segundo na sua chave, ficando atrás da LDU. Os cariocas eliminaram o Internacional nas oitavas e passaram pelo Estudiantes, nos pênaltis, nas quartas. Já na semi, o time rubro-negro passou pelo Racing depois de vencer no Rio e segurar o empate em 0 a 0 com um jogador a menos na Argentina. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores final Flamengo Palmeiras ustos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Paysandu anuncia comissão para comandar reformulação do departamento de futebol Grupo liderado por Alberto Maia contará com ex-dirigentes e atuais vice-presidentes para conduzir planejamento da temporada 2026 03.11.25 16h08 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 Futebol Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada. 03.11.25 13h42 Futebol Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela 03.11.25 12h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 03.11.25 7h00