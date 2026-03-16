Conheça Gabriel Sara, meia convocado por Ancelotti para a seleção brasileira O atleta vem tendo um ótimo desempenho no Galatasaray, titular no clube que lidera o campeonato local e está vivo na fase de oitavas de final da Champions League Estadão Conteúdo 16.03.26 16h12 Gabriel Sara defende as cores do Galatasaray (Instagram @) Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira, 16, a lista de convocados da seleção brasileira para os amistosos do mês de março, diante de França e Croácia. Uma das novidades do técnico italiano foi a presença do meia Gabriel Sara, jogador do Galatasaray. Natural de Joinville (SC), Sara foi revelado nas categorias de base do São Paulo, onde atuou de 2017 a 2022. Ao todo, ele anotou 17 gols e nove assistências em 117 partidas disputadas, conquistando o Campeonato Paulista em 2021. De lá, Gabriel desembarcou no Norwich City, para jogar na segunda divisão do futebol inglês. Em duas temporadas, o meia rapidamente assumiu uma posição de destaque na equipe, sendo eleito para a seleção ideal da liga nacional em 2023/24. Após o sucesso na Inglaterra, o brasileiro foi contratado pelo Galatasaray, um dos maiores times da Turquia, por 18 milhões de euros (R$ 112,6 milhões na cotação da época). No seu primeiro ano, Sara já foi campeão da Liga Turca e da copa nacional. Agora, na temporada 2025/26, Gabriel Sara vem tendo um ótimo desempenho no Galatasaray, titular no clube que lidera o campeonato local e está vivo na fase de oitavas de final da Champions League. O primeiro amistoso do Brasil acontece no dia 26 de março, contra a França, no Gillette Stadium, em Boston. Depois, no dia 31, o País encara a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Gabriel Sara COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo se prepara em Curitiba para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão Equipe azulina permanece no Paraná após derrota para o Coritiba e faz preparação para o duelo da próxima quinta-feira (19) 16.03.26 12h52 FUTEBOL Contra o Remo, atacante Pedro pode alcançar marca histórica no Flamengo; saiba detalhes Atacante rubro-negro pode ultrapassa Gabigol e se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI 16.03.26 12h43 futebol Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão 16.03.26 11h13 futebol Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes 16.03.26 10h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 FUTEBOL Última chance a Neymar? Ancelotti convoca seleção brasileira para amistosos nos EUA Os amistosos do fim deste mês, contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, podem servir para tirar algumas dúvidas que ainda estão na cabeça do treinador italiano 16.03.26 8h42 PÓS-JOGO Condé vê evolução no Remo apesar de nova derrota: 'mais agressiva' Técnico muda esquema com dois atacantes, elogia postura competitiva do Leão após revés para o Coritiba 15.03.26 22h07 futebol Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes 16.03.26 10h23