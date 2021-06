Confira os resultados do Brasileirão Série C deste domingo

A 3ª rodada da primeira fase do Brasileirão Série C, neste domingo, continuou com mais quatro jogos, faltando apenas o duelo entre Ferroviário e Santa Cruz, que ocorrerá nesta segunda-feira, no Castelão, às 20h (de Brasília). Os destaques ficaram por conta das vitórias do Volta Redonda, que alcançou seu segundo feito na competição no grupo A, além do Criciúma, pela chave B, que segue invicto até o momento.

GRUPO A

Tombense 2x2 Altos

Em partida equilibrada, a equipe do Altos saiu na frente com Manoel, marcando aos 35, porém, um minuto depois, aos 36, David tratou de igualar tudo, e ainda dando tempo para Betinho, de cabeça, aos 41, deixar a equipe visitante em vantagem. Já no segundo tempo, aos 23, também de cabeça, Everton Galdino empatou novamente fechando a conta em 2 a 2.

.Com o resultado, a equipe de Minas Gerais chegou ao seu terceiro empate seguido, somando agora 3 pontos, porém caindo para a 8ª posição. Já o time do Piauí chegou aos 4 pontos, pulando para a 3ª colocação.

Botafogo-PB 1x2 Volta Redonda

Mesmo fora de casa, a equipe do Volta Redonda saiu na frente marcando aos 7 minutos com MV. Já aos 17, Maurinho deixou tudo igual para o Botafogo, porém não dando tempo de comemorar muito, já que aos 24, Emerson Júnior decretou a vitória dos visitantes por 2 a 1.

Com o resultado, o clube carioca pulou para a liderança com 6 pontos somados agora. Já o Belo, com o revés, caiu para a 4ª posição com seus 4 pontos.

GRUPO B

Criciúma 2x1 Ypiranga-RS

Conseguindo abrir dois gols de vantagem logo de cara ainda no primeiro tempo, marcando com Hygor e Dudu Figueiredo, o alívio tomou conta da equipe do Criciúma. Entretanto, colocando fogo no jogo, Quirino, aos 32 já da segunda etapa, descontou no placar, não tendo forças para encontrar o empate fechando o jogo em 2 a 1.

Com o resultado, o Tigre pulou para a vice-liderança agora com 7 pontos, enquanto a equipe gaúcha, por conta do tropeço, desceu um degrau, ficando agora com 6 pontos na 3ª colocação.

Paraná 1x1 Figueirense

No Durival Britto, sendo um dos jogos mais aguardados da rodada, Paraná e Figueirense acabaram ficando no 1 a 1. Marcando primeiro, aos 10, Andrew deixou os visitantes em vantagem, porém aos 16, Reis decretou o empate na capital paranaense.

Com o resultado, o Tricolor estacionou na 9ª colocação, somando seu primeiro ponto na chave, enquanto o clube catarinense permaneceu na 5ª posição, agora com 4 pontos.