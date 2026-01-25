Confira a lista de campeões da Copinha atualizada após o título do Cruzeiro O Corinthians é, com folga, o maior campeão, com 11 taças Estadão Conteúdo 25.01.26 15h02 Cruzeiro foi campeão da Copinha 2026 (Instagram @copinha / Jhony Inácio/Ag. Paulistão) O Cruzeiro se sagrou campeão da Copa São Paulo 2026 neste domingo, 25, com a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na Arena Mercado Livre Pacaembu. O time mineiro fez uma campanha com 100% de aproveitamento, vencendo as nove partidas que disputou na principal competição de base do País. Este foi o segundo título do Cruzeiro na história da Copinha, igualando Nacional-SP, Palmeiras, Ponte Preta e Portuguesa. Os mineiros também venceram em 2007, quando também derrotaram o São Paulo na final. O Corinthians é, com folga, o maior campeão, com 11 taças. Confira a lista de clubes campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior: Corinthians - 11 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024) Fluminense - 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989) Internacional - 5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020) São Paulo - 5 títulos (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025) Flamengo - 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018) Atlético-MG - 3 títulos (1975, 1976 e 1983) Santos - 3 títulos (1984, 2013 e 2014) Cruzeiro - 2 títulos (2007 e 2026) Nacional-SP - 2 títulos (1972 e 1988) Palmeiras - 2 títulos (2022 e 2023) Ponte Preta - 2 títulos (1981 e 1982) Portuguesa - 2 títulos (1991 e 2002) América-MG - 1 título (1996) América-SP - 1 título (2006) Figueirense - 1 título (2008) Guarani - 1 título (1994) Juventus-SP - 1 título (1985) Marília - 1 título (1979) Paulista - 1 título (1997) Roma - 1 título (2001) Santo André - 1 título (2003) Vasco da Gama - 1 título (1992) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Juniores Cruzeiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 FUTEBOL Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso' Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026 25.01.26 8h00 MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Paysandu estreia contra o São Raimundo em jogo que marca o reencontro com a torcida na Curuzu Após ano de 2025 desastroso, Papão se reformulou e passou a apostar mais nos atletas da base. Jogo começa às 17h. 25.01.26 7h00 FUTEBOL Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso' Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026 25.01.26 8h00 Futebol Dois jogos no interior movimentam o primeiro domingo do Campeonato Paraense No Parque do Bacurau, o Cametá recebe o Castanhal; Em Marabá, o Águia encara o Santa Rosa 25.01.26 8h00 FECHADO Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério Executivo revela que reforço já está fechado, mas evita citar o nome e reforça discurso do clube sobre pedido direto de Osorio 24.01.26 15h24