Confira a lista de campeões da Copinha atualizada após o título do Cruzeiro

O Corinthians é, com folga, o maior campeão, com 11 taças

Estadão Conteúdo
fonte

Cruzeiro foi campeão da Copinha 2026 (Instagram @copinha / Jhony Inácio/Ag. Paulistão)

O Cruzeiro se sagrou campeão da Copa São Paulo 2026 neste domingo, 25, com a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na Arena Mercado Livre Pacaembu. O time mineiro fez uma campanha com 100% de aproveitamento, vencendo as nove partidas que disputou na principal competição de base do País.

Este foi o segundo título do Cruzeiro na história da Copinha, igualando Nacional-SP, Palmeiras, Ponte Preta e Portuguesa. Os mineiros também venceram em 2007, quando também derrotaram o São Paulo na final. O Corinthians é, com folga, o maior campeão, com 11 taças.

Confira a lista de clubes campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior:

  1. Corinthians - 11 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024)
  2. Fluminense - 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)
  3. Internacional - 5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020)
  4. São Paulo - 5 títulos (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025)
  5. Flamengo - 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018)
  6. Atlético-MG - 3 títulos (1975, 1976 e 1983)
  7. Santos - 3 títulos (1984, 2013 e 2014)
  8. Cruzeiro - 2 títulos (2007 e 2026)
  9. Nacional-SP - 2 títulos (1972 e 1988)
  10. Palmeiras - 2 títulos (2022 e 2023)
  11. Ponte Preta - 2 títulos (1981 e 1982)
  12. Portuguesa - 2 títulos (1991 e 2002)
  13. América-MG - 1 título (1996)
  14. América-SP - 1 título (2006)
  15. Figueirense - 1 título (2008)
  16. Guarani - 1 título (1994)
  17. Juventus-SP - 1 título (1985)
  18. Marília - 1 título (1979)
  19. Paulista - 1 título (1997)
  20. Roma - 1 título (2001)
  21. Santo André - 1 título (2003)
  22. Vasco da Gama - 1 título (1992)
futebol

Copa São Paulo de Juniores

Cruzeiro
Esportes
