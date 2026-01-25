Confira a lista de campeões da Copinha atualizada após o título do Cruzeiro

O Cruzeiro se sagrou campeão da Copa São Paulo 2026 neste domingo, 25, com a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na Arena Mercado Livre Pacaembu. O time mineiro fez uma campanha com 100% de aproveitamento, vencendo as nove partidas que disputou na principal competição de base do País.

Este foi o segundo título do Cruzeiro na história da Copinha, igualando Nacional-SP, Palmeiras, Ponte Preta e Portuguesa. Os mineiros também venceram em 2007, quando também derrotaram o São Paulo na final. O Corinthians é, com folga, o maior campeão, com 11 taças.

Confira a lista de clubes campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior:

Corinthians - 11 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024) Fluminense - 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989) Internacional - 5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020) São Paulo - 5 títulos (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025) Flamengo - 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018) Atlético-MG - 3 títulos (1975, 1976 e 1983) Santos - 3 títulos (1984, 2013 e 2014) Cruzeiro - 2 títulos (2007 e 2026) Nacional-SP - 2 títulos (1972 e 1988) Palmeiras - 2 títulos (2022 e 2023) Ponte Preta - 2 títulos (1981 e 1982) Portuguesa - 2 títulos (1991 e 2002) América-MG - 1 título (1996) América-SP - 1 título (2006) Figueirense - 1 título (2008) Guarani - 1 título (1994) Juventus-SP - 1 título (1985) Marília - 1 título (1979) Paulista - 1 título (1997) Roma - 1 título (2001) Santo André - 1 título (2003) Vasco da Gama - 1 título (1992)