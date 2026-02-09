Confira a lista atualizada dos campeões do Super Bowl após título do Seattle Seahawks Estadão Conteúdo 09.02.26 8h42 O Seattle Seahawks é o novo campeão da NFL. A equipe deu um verdadeiro show na defesa, anulou completamente o New England Patriots e a joia Drake Maye, e faturou seu segundo título da história por 29 a 13. A partida deste domingo (8) ainda marcou uma vingança pelo Super Bowl XLIX de 2015, quando os Pats saíram vitoriosos. O New England Patriots chegou para partida da noite deste domingo (8) para se tornar o maior vencedor da era Super Bowl. Contudo, foi Seattle quem fez história e conquistou seu segundo título da NFL. Anteriormente, a equipe faturou o Super Bowl da temporada que começou em 2013, sobre o Denver Broncos. Fundada em 1920, a NFL passou por diversas mudanças em seu formato ao longo dos anos. Até 1967, não havia o Super Bowl, como é conhecido atualmente a decisão da principal liga de futebol. Ao todo, 20 das 32 franquias conquistaram ao menos um Super Bowl em sua história; outras, como Detroit Lions e Cleveland Browns, se sagraram campeões da liga antes junção entre NFL e American Football League, mas não chegaram à nenhuma decisão desde então. Pittsburgh Steelers e New England Patriots lideram como os maiores campeões na era Super Bowl, com seis conquistas cada. Logo depois, San Francisco 49ers e Dallas Cowboys aparecem, mas ambos não conquistam o Super Bowl desde a década de 1990. CONFIRA A LISTA COM TODOS OS CAMPEÕES DA NFL NA ERA SUPER BOWL - Pittsburgh Steelers: 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 2005 e 2008) - New England Patriots: 6 (2001, 2003, 2004, 2014, 2016 e 2018) - San Francisco 49ers: 5 (1981, 1984, 1988, 1989 e 1994) - Dallas Cowboys: 5 (1971, 1977, 1992, 1993 e 1995) - Green Bay Packers: 4 (1966, 1967, 1996 e 2010) - New York Giants: 4 (1986, 1990, 2007 e 2011) - Kansas City Chiefs: 4 (1969, 2019, 2022 e 2023) - Las Vegas Raiders: 3 (1976, 1980 e 1983) - Washington Commanders: 3 (1982, 1987 e 1991) - Denver Broncos: 3 (1997, 1998 e 2015) - Miami Dolphins: 2 (1972 e 1973) - Indianapolis Colts: 2 (1970 e 2006) - Baltimore Ravens: 2 (2000 e 2012) - Tampa Bay Buccaneers: 2 (2002 e 2020) - Los Angeles Rams: 2 (1999 e 2021) - Philadelphia Eagles: 2 (2017 e 2024) - Seattle Seahawks: 2 (2013 e 2026) - New York Jets: 1 (1968) - Chicago Bears: 1 (1985) - New Orleans Saints: 1 (2009) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave NFL lista campeões Super Bowl COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Atlético-MG x Remo: veja quantos ingressos já foram vendidos para o confronto na Arena MRV Pressionado, Galo recebe o Remo em Belo Horizonte (MG). Os dois clubes ainda não venceram na competição 09.02.26 16h33 FUTEBOL Pkachu do Leão! Jogador é flagrado cantando música da maior organizada do Remo Yago Pikachu atuou pelo Paysandu e hoje veste a camisa do Remo 09.02.26 14h43 Futebol FPF libera áudios do VAR do Re-Pa e árbitro explica gol anulado do Paysandu: ‘Ele ganha vantagem’ Segundo o VAR , houve impedimento na origem da jogada que terminou com gol de Ítalo, quando jogo estava empatado em 0 a 0. 09.02.26 14h41 futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 Futebol Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro. 08.02.26 17h44 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 CASO NEYMAR Najila afirma que perdoaria Neymar: 'todo mundo pode errar' Modelo diz que conversaria com o jogador e que é possível perdoá-lo 10.02.26 0h10