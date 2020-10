Ex-atacante do Paysandu faz hat-trick e garante vitória na Série B

Com objetivos distintos na Série B, Confiança e Oeste mediram forças no Estádio Batistão, em Sergipe. A equipe da casa deu sequência a boa fase e conquistou os três pontos ao vencer por 3 a 1. Enquanto isso, os rivais paulistas seguem com o alerta de preocupação com o descenso para a Série C.

Com o resultado, o Confiança segue a boa fase desde a chegada de Daniel Paulista. Com apenas uma derrota em sete jogos, sendo cinco deles com invencibilidade, o time sergipano é o 10º colocado com 22 pontos. Já o Oeste acumulou sua 11ª derrota e segue na lanterna com apenas sete pontos.

PRIMEIRO TEMPO DE INÍCIO EMPOLGANTE E QUATRO GOLS

O jogo mal tinha começado quando o Confiança aproveitou a bobeada de Caetano, que recuou mal para o goleiro, e Rafael Gorne abriu o placar com dois minutos de partida. Dez minutos mais tarde, o próprio camisa 9 aproveitou escanteio na medida cobrada por Guilherme Castilho e mandou para o fundo das redes.

Apesar de ficado com dois gols a menos no placar logo no começo de jogo, o Oeste desanimou mesmo em situação difícil na tabela e tentou mostrar reação. Caio Vinícius fez o corta luz para Marlon, a bola foi mal cortada pela defesa do Confiança e sobrou para o próprio camisa 8 diminuir.

A reação, porém, parou por ai. O Oeste começou a errar passes no meio-campo e falhar nas jogadas individuais. O Confiança se aproveitou e o empolgado Rafael Gorne marcou seu terceiro no jogo ao receber rasteira vinda da linha de fundo.

SEGUNDO TEMPO TEM ATRASO POR FALTA DE LUZ E JOGO POUCO ILUMINADO

Os jogadores voltaram para a etapa final, mas faltou luz na região da Arena Batistão e o estádio não tem gerador. Somando intervalo mais a paralisação, foram quase 30 minutos de espera para o segundo tempo.

Com a bola rolando, o Confiança voltou com seus 11 jogadores atrás do meio-campo e esperou o Oeste atacar. Enquanto os paulistas tentavam sem sucesso trabalhar no campo ofensivo, os sergipanos se defendiam e não deram trabalho ao goleiro Luiz. A dupla de zaga Renan Fonseca e Caetano, do time de Barueri, ditaram o ritmo do jogo nos primeiros 20 minutos.

As equipes se espalharam em campo e o Confiança tentou partir para cima a partir da metade do segundo tempo. O time de Daniel Paulista conseguiu ainda duas oportunidades entre os 35 e 43 minutos, mas Luiz impediu os gols.

FICHA TÉCNICACONFIANÇA 2 x 1 OESTE

Local: Arena Batistão, Sergipe (SE)​Data e hora: 17/10/2020 - 16h30Árbitro: Maguielson Lima BarbosaAssistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Lehi Souza Silva, todos do Distrito FederalCartões amarelos: Luan (45'/1ºT); Lídio (2'/2ºT)Gols: Renan Gorne (2'/1°T), (12'/1ºT) e (35'/1ºT); Caio Vinícius (17/1ºT)

CONFIANÇA: Rafael Santos; Caique Sá, Luan, Matheus Mancini e Djalma Silva; Madison (Everton, aos 27'/2ºT), Guilherme Castilho (Danilo Pires, aos 19'/2ºT), Rafael Vila (Jeferson Lima, aos 18'/2ºT) e Italo; Reis (André Moritz, aos 43'/2ºT) e Renan Gorne (Ari Moura, aos 27'/2ºT). Técnico: Daniel Paulista.

OESTE: Luiz; Eder Sciola (Matheus Rocha, aos 12'/2ºT), Renan Fonseca, Caetano e Rael; Caio, Lídio, Marlon (Kauã, aos 12'/2ºT) e Mazinho; Wellinton (Madson, aos 12'/2ºT) e Bruno Lopes (De Paula, intervalo). Técnico: Thiago Carpini.