Confederação Brasileira de Basquete (CBB) homenageia torcida paraense após AmeriCup e Pré-olímpico

Dois eventos de grande importância no basquete mundial movimentaram a capital paraense em 2024. Em fevereiro, o Pré-Olímpico, e em novembro, as eliminatórias da AmeriCup. Com a presença de diversas seleções ao redor do globo e uma presença maciça do torcedor, Belém foi homenageada pela Confederação Brasileira de Basquete, que estampou em suas redes sociais a gratidão pelo sucesso das duas competições internacionais.

Belém foi considerada a melhor torcida do ano (Reprodução / Instagram @basquetecbb)

"A melhor torcida de 2024 não poderia ser diferente: Belém do Pará! 🇧🇷❤️ Um povo apaixonado que recepcionou a Seleção Brasileira nos naipes feminino e masculino neste ano."

O Mangueirinho esteve lotado para jogos do Pré-Olímpico em Fevereiro e Eliminatórias da AmeriCup em Novembro. Obrigado pelo carinho, amigos e amigas paraenses!", disse a entidade em sua página do Instagram.

Veja: