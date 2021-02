Conca é perdoado e reata com modelo que disse viver relacionamento abusivo com ele

O ex-jogador Dário Conca voltou para sua ex-namorada Miriã Rocha, de 23 anos, depois de sete meses separados. O casal teve um relacionamento de um ano e dois meses que acabou em agosto de 2020 com polêmicas. Após o término, a modelo acusou o ex-atleta de viver um relacionamento "abusivo" e "controlador" com ela. Na última terça-feira, os dois postaram a mesma foto em suas contas do Instagram para anunciar o retorno da união.

- O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Meu eterno amor - dizem as legendas das duas publicações.

Veja abaixo as publicações originais.

Em outubro de 2020, em entrevista ao EXTRA, Miriã Rocha acusou o ex-jogador de manter um relacionamento abusivo com a modelo. De acordo com ela, Conca a queria "em uma jaula".

- Fui vítima de um relacionamento abusivo. Ele é uma pessoa bipolar, não aceita que você se posicione ou fale alguma coisa e não sabe escutar. Eram ofensas, palavras de baixo calão. Na noite em que ele rompeu comigo, estava tudo bem entre nós, mas fui surpreendida. Ele surtou, começou a me agredir verbalmente, me humilhou e pediu que eu pegasse minhas coisas e fosse embora - disse a modelo.

Durante a Pandemia do Covid-19, Conca também virou notícia por suas atuações nas redes-sociais, especialmente quando falou de "Big Brother Brasil".