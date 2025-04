Como Inter Miami, futuro rival do Palmeiras, quer se reforçar para encarar Mundial de Clubes

O Inter Miami, do astro Lionel Messi, promete fazer barulho no mercado da bola nos próximos meses. Rival do Palmeiras no Mundial de Clubes, o time americano teve seu nome ligado a especulações que envolvem Kevin De Bruyne. O meia revelou na última sexta-feira que deixará o Manchester City ao final da atual temporada europeia.

"Serei direto ao ponto e deixá-los saber que este serão meus últimos meses como jogador do Manchester City. Não é fácil escrever isso, mas, como jogadores, sabemos que, eventualmente, este dia chega. Ele está aqui e você merecem ouvir primeiro de mim", escreveu o jogador em suas redes sociais.

De acordo com o jornal inglês Mirror, o clube americano deve enviar uma proposta oficial em breve. O presidente Jorge Mas aposta no bom calendário da MLS e na qualidade de vida do país para convencer o belga. Caso aceite, o atleta se juntará a estrelas como Messi, Suárez, Busquets e Alba.

Em Manchester desde 2015, De Bruyne soma, até o momento, 414 partidas, com 106 gols marcados e 167 assistências. Conquistando seis títulos do Campeonato Inglês, dois da Copa da Inglaterra, cinco da Copa da Liga Inglesa, dois da Supercopa da Inglaterra, um Mundial de Clubes e uma taça da Liga dos Campeões, em 2023.

Inter e Palmeiras se enfrentam no dia 26 de junho, às 22h (de Brasília), pelo novo Mundial de Clubes. O Hard Rock Stadium, na Flórida, será o palco do jogo.