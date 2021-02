Comentaristas aprovam contratação de ex-Paysandu para o Botafogo: 'Acertou'

O nome de Marcelo Chamusca foi aprovado no "teste da imprensa". A escolha do Botafogo em relação ao novo treinador foi elogiada durante o "Troca de Passes", programa do "SporTV", durante a última sexta-feira.

Para Sérgio Xavier Filho, o clube de General Severiano precisa entender a nova realidade, já que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. O jornalista afirmou que a escolha de um treinador como Chamusca é o indício de que o Botafogo realmente está seguindo esta linha.

- Justa decisão. Chamusca fez bons trabalhos na Série B, aí no momento que vai para o Fortaleza ele se atrapalha. Pegou o trabalho consolidado de um grande nome como o Ceni e não conseguiu dar continuidade. Eu achei uma escolha boa. É alguém que vem da Série B. O Botafogo precisa entender a nova realidade, uma reconstrução. Não adianta o Botafogo tentar se igualar, contratar Kalou e Honda, o Botafogo tem que primeiro mudar de mentalidade. Eu acho que já mudou, a escolha do treinador vai nessa linha - afirmou.

Renata Mendonça completou afirmando que é preciso de jogadores e profissionais com experiência de Série B para atuar na segunda divisão. Ela lembrou sobre a campanha de Chamusca com o Cuiabá, que subiu para a elite do futebol brasileiro nesta temporada, e elogiou a escolha do Alvinegro.

- A missão é dura, mas depende muito de como vão trabalhar os dirigentes que vão dar ou não o suporte necessário. Se a gente vê o Cuiabá subindo para a primeira divisão em uma conquista histórica tem muito do trabalho do Chamusca. Foi ele que montou o time. Ele chega no fim de 2019 e monta o time de 2020. Ele optou por sair, não fez um bom trabalho no Fortaleza, mas é um técnico que conseguiu acesso em todas as divisões. É um perfil mais interessantes. Para disputar Série B é importante que você busque jogadores que já tenham disputado o torneio e um treinador que já tenha experiência nesse tipo de campeonato. Eu acho que o Botafogo acertou - analisou.

Chamusca foi treinador do Paysandu na temporada 2016. Foi campeão paraense.