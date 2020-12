Comentarista do 'Bem, Amigos!', Marco Antônio Rodrigues deixa a Globo após 41 anos

O esporte do Grupo Globo sofreu mais uma baixa nesta terça-feira. Através de um comunicado interno, o diretor-responsável pelo jornalismo da emissora anunciou que o comentarista Marco Antônio Rodrigues, o "Bodão", deixou o canal após 41 anos. A informação é do "UOL".

Em longa carta com teor de homenagem, Ali Kamel citou a importância e elogiou os trabalhos prestados pelas mais de quatro décadas de serviços no grupo Globo. Ele ainda revela que o jornalista chegou ao grupo por convite de Armando Nogueira, que se encantou com uma reportagem de "Bodão" sobre Garrincha.

Além de comentarista fixo da atração apresentada por seu grande amigo pessoal Galvão Bueno, Marco também desempenhava outras funções. Atualmente, ele coordenava afiliadas do Grupo Globo com o intuito de implantar o padrão de qualidade editorial da emissora.