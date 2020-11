Com Zagallo de modelo, CBF lança nova camisa da Seleção Brasileira inspirada na Copa de 1970

Se o objetivo era homenagear o legado da Seleção Brasileira, a CBF escolheu o nome certo e fez uma justa homenagem à Zagallo. A entidade escolheu a lenda brasileira de 89 anos para ser modelo na divulgação dos novos uniformes de jogo, inspirados nos modelos usados na Copa de 1970, no México.

A camisa amarelinha destaca gola, número nas costas e faixa nas mangas com a cor verde, além do calção azul e a meia branca, semelhante ao modelo utilizado pela equipe do 'Velho Lobo', que foi treinador do Tri. A lenda também foi campeão em 1958 e 1962, como jogador, e 1994, como auxiliar-técnico.

- Temos vários elementos que convidam o torcedor a revisitar aquela camisa tão icônica. A gola careca e as mangas em verde são as que chamam mais atenção. Temos outros símbolos, como na parte interna da nuca escrito 70 com o grafismo tão simbólico da época”, disse Gustavo Viana, diretor de marketing da Nike. fornecedora de material esportivo da Seleção.

Detalhe do escudo da CBF (Foto: Divulgação/CBF)

A CBF divulgou ainda detalhes da camisa azul da Seleção. Veja fotos:

Número nas costas em destaque na cor amarela (Divulgação /CBF)

(Divulgação/CBF)