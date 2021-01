Com três dias de antecedência e desfalque, Paysandu viaja para jogo decisivo contra o Londrina

O Paysandu embarcou na tarde desta sexta-feira (1º) para Londrina (PR), onde vai enfrentar o time da cidade na segunda-feira (4) pela quarta rodada do quadrangular final da Série C. O time bicolor vai ter o desfalque do volante Anderson Uchôa, que não viajou com a delegação porque ainda se recupera de uma lesão na posterior da coxa direita. Será a terceira partida que o Uchôa ficará de fora no quadrangular final.

Em compensação, o time bicolor tem o retorno do atacante Uilliam Barros, vice-artilheiro do Paysandu na temporada. Ele estava com dores na posterior da coxa direita, mas foi liberado pelo departamento médico e deve ficar no banco de reservas do bicola. O time também viajou com todos os jogadores que estão sendo titulares nas últimas partidas.

Inclusive, o zagueiro Micael desmentiu o boato de que dois atletas teriam testado positivo para o novo coronavírus. Ele também falou sobre a importância de viajar com antecedência para Londrina.

"Não estou com covid não. Estou bem. E viajar com antecedência é o ideal sim. Importante pensar na parte da logística porque é um jogo difícil e vamos fazer tudo para conseguir um bom resultapo porque temos condições", comentou o capitão bicolor.

Com todos os titulares à disposição, o Paysandu deve ser escalado com Paulo Ricardo; Tony, Micael, Perema e Bruno Collaço; PH, Wellington Reis e Juninho; Marlon, Nicolas e Vitor Feijão.