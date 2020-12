Com tranquilidade, Grêmio goleia o Vasco e entra no G4 do Brasileirão

Em Porto Alegre, o Grêmio goleou o Vasco por 4 a 0 com gols de Diego Souza (2), Pinares e Lucas Silva, e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro com 40 pontos, sete a menos que o líder São Paulo. Com o resultado, a equipe gaúcha chega a 16 partidas sem perder e segue embalado na temporada. O Cruz-Maltino, por sua vez, segue na zona de rebaixamento com 24 pontos, um a menos que o Sport, primeira equipe fora do Z4.

+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Na próxima rodada, o Vasco volta a jogar em São Januário, dessa vez no clássico diante do Fluminense, às 20h (de Brasília) no domingo, 13. No dia seguinte, será a vez do Grêmio entrar em campo, contra o lanterna Goiás, às 20h (de Brasília), no estádio da Serrinha.

Imortal Tricolor pressionaCom ímpeto ofensivo, o Grêmio começou a partida pressionando o Vasco no campo do adversário. Logo aos 3, o atacante Ferreira avançou pela direita e fez um cruzamento na medida para Pepê, que chutou a bola para fora. Em seguida, Pepê fez boas e cruzou para Ferreira na pequena área, mas o atacante errou o gol. O volume de jogo dos donos da casa era muito maior, e as chances começavam a aparecer com tranquilidade.

Gol anulado após consulta ao VARDurante boa parte do primeiro tempo, o Vasco marcou muito atrás e esperou o adversário. Na melhor chance do Cruz-Maltino, Léo Matos recebeu na área pela direito e arriscou, porém Paulo Victor fez uma boa defesa. Aos 22, o Tricolor teve uma ótima chance, após boa jogada de Victor Ferraz. Ele tocou para Diego Souza, que soltou uma bomba, e no rebote de Fernando Miguel, Ferreira estufou as redes. Klaus consultou o VAR e ao ver que a bola bateu no braço do lateral, anulou o gol.

Lei do Ex apareceO Grêmio seguia avançando e a marcação baixa do Vasco chamava o Tricolor, que por pouco não abriu o placar aos 39. Ferreira tocou para Victor Ferraz, que achou Matheus Henrique. O camisa 7 bateu para o gol, mas Fernando Miguel fez uma boa defesa. Porém, no minuto seguinte a lei do ex resolveu dar o ar da graça. Após cruzamento, Diego Souza se antecipou a marcação e abriu o placar para os gaúchos.

Ele de novo!No início da etapa final, o Grêmio continuou com mais volume de jogo e a tendência era que ampliasse o placar. Aos 2, Pepê passou por Miranda na velocidade e cruzou na área para Ferreira finalizar e o zagueiro vascaíno tirar em cima da linha. No minuto seguinte, Ferreira tocou para Victor Ferraz que cruzou na medida para Diego Souza ampliar o marcador e fazer o seu segundo gol na partida.

Imortal Tricolor mata o jogoDois minutos depois, o Tricolor gaúcho praticamente matou a partida com mais um gol. Diego Souza tocou para Pepê, que deixou Pinares e condições de finalizar e tirar de Fernando Miguel com categoria. A partir do terceiro gol, a equipe dirigida por Renato Portaluppi controlou a partida com tranquilidade. Aos 32, Darlan lançou Pepê, um dos grandes nomes da partida, mas o jovem atacante acertou o travessão da meta vascaína.

Lucas Silva sacramenta a goleada tricolorO Grêmio ainda teve tempo de colocar uma bola na trave com Lucas Silva. No rebote, Thaciano estufou as redes, mas estava impedido. Aos 46, Lucas Silva foi protagonista novamente a receber na área e ser derrubado pelo zagueiro Miranda. O volante gremista foi para a cobrança e sacramentou a goleada em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICAGRÊMIO 4X0 VASCO

Data/Hora: 6/12/2020, às 16h00Local: Arena do Grêmio, Porto AlegreÁrbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP), Alex Ang Ribeiro (SP)VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)Renda/Público: Portões fechadosCartões amarelos: Diego Souza, Lucas Silva (GRE) e Léo Matos (VAS)Cartão vermelho:

Gols: Diego Souza (40'/1ºT). (7'/2ºT), Pinares (9'/2ºT) e Lucas Silva (47'/2ºT)

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)Paulo Victor; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Diogo Barbosa; Matheus Henrique (Thaciano 27'/2ºT), Maicon (Darlan 12'/2ºT), Pinares (Lucas Silva 13'/2ºT) , Pepê (Robinho 34'/2ºT), Diego Souza (Churí 12'/2ºT) e Ferreira

VASCO (Técnico: Ricardo Sá Pinto)Fernando Miguel; Miranda, Marcelo Alves (Ribamar 19'/2ºT) e Leandro Castan (Ricardo Graça - intervalo); Léo Matos, Marcos Júnior (Juninho - intervalo), Léo Gil, Benítez e Neto Borges; Talles Magno (Tiago Reis 40'/2ºT) e Gustavo Ramos (Carlinhos 19'/2ºT)